Radio Sound Party, i protagonisti all’Arena Daturi il 2 e 3 maggio 2025 – AUDIO

Conto alla rovescia per il Radio Sound Party che accenderà l’Arena Daturi di Piacenza il 2 e 3 maggio. Due serate all’insegna della musica live, dei grandi ospiti e dell’energia dance. A condurre il grande evento sarà Luca Rossi, che recentemente ha fatto parte del caste dell’ultima edizione di X Factor.

Radio Sound Party, i protagonisti il 2 e 3 maggio 2025: Luca Rossi

Saranno due serate di festa all’insegna del divertimento, anche ballando, mentre domenica l’allegria sarà molto colorata. Sono molto contento di questo omaggio alla musica anni 90 e al talento di Gigi d’Agostino perché mi riporta al passato quando fra giovanissimo facevo il vocalist in discoteca, quindi è sarà un po’ un ritorno alle origini per me. Mandavo a casa tutti senza voce: stanchi, sudati, ma felici!

I tre appuntamenti, Radio Sound Party il 2 e 3 maggio e il Radio Sound Color il 4 maggio, sono realizzati in un connubio perfetto con la Placentia Half Marathon, che festeggia 30 anni (28 edizioni + 2 stop per il Covid) insieme a Radio Sound, emittente ufficiale dell’evento.

Gigi l’Altro: ospite del Radio Sound Party il 2 maggio

Il mio omaggio a Gigi d’Agostino? L’idea nasce 14 anni fa. Faccio il dj ormai da 30 anni e già da tempo facevo questo tipo di musica, quindi guardando le band tributo ho pensato di fare questa esperienza. La musica di Gigi d’Agostino ha fatto la storia della musica dance. Nelle piazze vedo ballare e cantare le sue canzoni da un pubblico molto vasto che va dai giovanissimi a chi ha qualche primavera in più, anche perché le prime esperienze dell’artista risalgono a metà anni 80.

Mighty Nineties al Radio Sound Party il 3 maggio

Il progetto – spiega Lorenzo Pronti che si occupa del progetto– nasce alcuni anni fa a Piacenza. Io assieme ai dj Paolo Rossi e Angelo Torretta siamo tre amanti della dance, di quella musica bella, solare da party che negli anni 90 dettava legge e che per fortuna è tornata a dettarla. Da questa passione si è cominciato a pensare a un format con musica iconica per strutturare uno spettacolo. Poi il progetto è cresciuto e si è aggiunto un corpo di ballo ed altri importanti elementi. Quindi la famiglia si è allargata. La scelta dei pezzi? Si snoda tra il cuore e le hit che hanno fatto la storia degli anni 90, e da quest’anno abbiamo inserito in scaletta anche una buona parte con gli anni 2000.