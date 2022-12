La calata di Babbo Natale con EdiliziAcrobatica in Piazza Cavalli il 23 dicembre. L’architetto Celiento: “Utilizziamo le corde come facciamo nel mondo dell’edilizia” – AUDIO

Venerdì 23 dicembre alle ore 17:00 in Piazza Cavalli sarà possibile assistere alla calata di Babbo Natale e i suoi aiutanti grazie al supporto di EdiliziAcrobatica, l’azienda leader in Italia e in Europa nel settore dell’edilizia operativa in doppia fune di sicurezza. L’evento fa parte delle iniziative di Natale a Piacenza.

“Nell’occasione abbiamo deciso di aiutare Babbo Natale – racconta l’Architetto Enrico Celiento responsabile dell’area di Piacenza di EdiliziAcrobatica – organizzando questo evento dove ci caleremo portando un po’ di sorrisi in Piazza Cavalli”

In cosa consiste il vostro lavoro?

E’ un nuovo metodo di approccio del mondo dell’edilizia. Viene definita acrobatica proprio perché i ragazzi si calano tramite l’utilizzo di corde e fanno interventi di ristrutturazione esterni solo ed esclusivamente utilizzando la corda. Un’impresa nata nel 1994 che ha avuto una visione futuristica grazie a questo metodo.

Di cosa vi occupate?

Di tutte le lavorazioni edili che riguardano facciate condominiali, manutenzioni su coperture su tetti e installazioni di lattonerie. In pratica tutto ciò che riguarda il mondo edile esterno. Facciamo lavorazioni rapide e soprattutto di qualità.

Lavorate anche nel pubblico?

Sì, sia con enti pubblici che privati. Ora stiamo lavorando con la Curia sul Campanile di Bobbio. Su questo monumento abbiamo già operato a inizio novembre e ora siamo ritornati per completare l’intervento con la messa in sicurezza del cornicione, attraverso l’installazione di una rete anti calcinacci.

La calata di Babbo Natale con EdiliziAcrobatica in Piazza Cavalli il 23 dicembre. L’architetto Celiento: AUDIO INTERVISTA

EdiliziAcrobatica

Grazie alla sua tecnica innovativa è in grado di effettuare lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, imbiancatura e molto altro ancora, in tempi rapidi e con un metodo assolutamente sostenibile. Scegliere i servizi di EdiliziAcrobatica significa assicurare alla propria casa il massimo dell’eccellenza, della sicurezza e della velocità di realizzazione: non si usano i ponteggi o piattaforme aeree e quindi non c’è nemmeno bisogno di dedicare giornate di lavoro al loro montaggio.

Non solo: grazie alla tecnica, si mette al riparo la casa del cliente dalle possibili incursioni dall’esterno e, durante le giornate di cantiere, si potrà continuare ad aprire le finestre, accedere al balcone e vivere in piena tranquillità le giornate.