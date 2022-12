Maria Cristina Meloni, orgoglio “Piacentino”: per la seconda volta tra gli Innovatori Responsabili dell’Emilia Romagna

Nella giornata del 14 dicembre 2022 si è svolta a Bologna, presso la Fondazione Golinelli, l’evento di presentazione degli 80 progetti selezionati della VIII Edizione del Premio Innovatori Responsabili e dopo il Premio GED di soli due anni fa, la Dottoressa Maria Cristina Meloni, psicologa, psicoterapeuta, criminologa, piacentina di adozione, col suo progetto W-H-Y- “giovani che aiutano giovani” , rientra nuovamente tra gli innovatori regionali 2023.

Tra l’altro, tra i 21 partecipanti del territorio piacentino, è l’unica Innovatrice selezionata come libera professionista singola tra candidati in formato gruppale come società, cooperative e Istituzioni scolastiche.

La Psicologa è ormai una nota imprenditrice intraprendente e poliedrica, e si conferma ancora una volta un vulcano di idee ed un orgoglio per la città di Piacenza anche sul piano Regionale, per i traguardi e i servizi offerti alla comunità rivolti alla salute e al benessere.

Per conoscere il progetto, capire come usufruirne e saperne di più sulla sua ideatrice potete andare sul sito www.mariacristinameloni.eu nella sezione Mc Academy.