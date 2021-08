La Canottieri Ongina raddoppia i De Biasi: in giallonero anche il palleggiatore Marco

La Canottieri Ongina non lascia, anzi raddoppia. Nella nuova avventura in serie B maschile (girone C) saranno due i De Biasi a vestire la maglia giallonera. Dopo la conferma del centrale e capitano Beppe, infatti, la società del presidente Fausto Colombi dà il benvenuto al palleggiatore Marco, fratello minore e che comporrà la coppia di registi insieme a Thomas Ramberti. Per la prima volta, i due fratelli giocheranno effettivamente insieme.

Marco De Biasi è nato il 18 febbraio 1995 a Fiorenzuola d’Arda ed è un piacentino doc. Cresciuto nelle giovanili della Copra Piacenza, ha disputato quasi un decennio tra under e facendo parte del gruppo allargato di B2 allenato all’epoca da Lorenzo Tubertini. Poi due stagioni alla Castellana Volley in C, l’esperienza in B2 in terra bresciana all’Azzano Volley, l’annata alla Canottieri in C, l’avventura all’Opem Audax Parma in B prima del quadriennio al Cappu Volley suddiviso equamente tra C e B, sebbene nell’ultima stagione la formazione sia stata ritirata dal campionato in avvio. Proprio al Cappu Volley Marco De Biasi è stato allenato da Gabriele Bruni, ora nuovamente coach della Canottieri Ongina.