La caserma Nicolai apre le porte alla cittadinanza per le Giornate FAI di primavera il 21 e 22 marzo

Il 2° Pontieri ospiterà presso la caserma Nicolai le giornate del FAI di primavera (21-22 marzo) e il raduno degli ex Pontieri che si terrà nello specifico il 22 marzo. E in questa occasione la Nicolai sarà l’unica caserma operativa ad aprire le sue porte.

Nelle giornate in questione, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 18:00, sarà possibile visitare la sala museale, la cappella, il cortile Rebora da poco restaurato, lo scalone d’onore e il cortile principale dell’alzabandiera dove sarà allestita per l’occasione sia una mostra statica di alcuni dei mezzi in dotazione al reggimento sia uno stand degli artificieri.

Alle ore 10.30 circa di domenica 22 marzo ci sarà alla presenza degli ex Pontieri l’alzabandiera con il Comandante di reggimento e in tale momento sarebbe gradita la vostra presenza in maniera tale da poter riprendere i due eventi suddetti.

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