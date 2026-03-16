Piacenza in fiore 2026 dal 20 al 22, Domenica i Mercanti di Qualità in Piazza Cavalli e via Cavour

Piacenza in fiore 2026 dal 20 al 22 marzo. Il centro storico trasformerà in una grande mostra mercato dedicata al florovivaismo d’eccellenza. Tre giorni per vivere la città all’aperto. Piazza Duomo e le vie limitrofe si riempiranno di colori, profumi e bellezza.
Piacenza in fiore 2026 è un grande giardino all’aperto con espositori florovivaisti selezionati, piante rare, fioriture di stagione e spettacoli a tema floreale. Nell’evento presenti anche lo street food contadino di Coldiretti, aboratori per grandi e piccoli, musica e iniziative diffuse.
Il 22 marzo Piazza Cavalli e via Cavour diventeranno poi il paradiso dello shopping con i Mercanti di Qualità. Una domenica perfetta per curiosare tra creazioni uniche e dare il via alla bella stagione .