La Cura Del Bosco alle Cascate del Perino il 7 luglio per esplorare le pratiche di benessere dell’antica cultura giapponese

Domenica, 7 luglio, La Cura Del Bosco sarà alle Cascate del Perino per esplorare le pratiche di benessere dell’antica cultura giapponese, per il secondo appuntamento sulle origini del Forest Bathing, che è stato promosso nel 1982 dal Governo giapponese e poi dall’ONU come attività di promozione della salute.

La Cura Del Bosco alle Cascate del Perino

Il gruppo sarà condotto dalla istruttrice dell’Associazione Elena Cebotari e dalla nipponista Michela Tonello che ci guiderà alla scoperta di Tanabata, la festa delle stelle e dei desideri. I partecipanti potranno simbolicamente immergersi nell’atmosfera delle cascate per riflettere sul concetto di desiderio e intenzione attraverso la connessione con gli alberi e l’elemento acqua, mezzo purificatore per eccellenza.

L’evento inizierà alle ore 15 presso le Cascate della Creatività, un ecovillaggio immerso nella natura, all’inizio del sentiero per le Cascate. Le pratiche di Forest Bathing e la meravigliosa esperienza della danza giapponese Kagemai lungo il percorso dureranno fino alle 19 circa, quando si farà ritorno all’ecovillaggio per la cena (è possibile anche portarsi la cena al sacco in autonomia). Dopo cena un falò accompagnerà a concludere la giornata verso le ore 22 con l’elemento del fuoco, altro caposaldo di tutte le culture tradizionali.

Tanabata è la festa delle stelle innamorate Vega e Altair che in quell’unica notte d’estate possono finalmente realizzare il sogno di stare insieme. Tanabata significa infatti settima notte ed indica la ricorrenza della festività la settima notte del settimo mese, secondo l’antico calendario lunare giapponese. Durante il Tanabata ognuno ha la possibilità di esprimere i propri desideri: l’usanza vuole che essi vengano scritti su striscioline di carta colorata da appendere ai rami degli alberi di bambù con l’augurio che si avverino con la stessa velocità con la quale questo vigoroso albero cresce alto e dritto verso il cielo.

Informazioni

Essendo i posti sono limitati, per la partecipazione la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 392 208 9996 oppure inviando una mail a elena.cebotari@lacuradelbosco.org