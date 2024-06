Chiusura del posto di primo intervento a Fiorenzuola, incontro a Morfasso

La chiusura il 14 scorso del Posto di Primo Intervento (ex Pronto Soccorso) dell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda (a soli 2 anni dall’inaugurazione) ha portato nuovamente in primo piano la questione della sanità soprattutto nel distretto di levante della nostra provincia.

Diverse sono state le prese di posizione degli utenti sui social ed in occasione di incontri pubblici, soprattutto nel sottolineare che in tutta la provincia è rimasto un solo ospedale dotato di servizio di Pronto Soccorso.

Ecco, quindi, un’iniziativa partita dal basso, dai cittadini (pur in accordo con le amministrazioni locali) per fornire agli utenti stessi ed agli amministratori un’informazione completa ed obiettiva circa la situazione reale del sistema di emergenza-urgenza in val d’Arda.

Per venerdì 5 luglio alle ore 21.00 è programmato un incontro a Morfasso (il comune più lontano), presso il salone parrocchiale, durante il quale verrà presentata una relazione tecnica completa sul sistema di soccorso che riguarda ospedali, CAU, mezzi di soccorso e Continuità Assistenziale (Guardia Medica).

Gli organizzatori precisano che non si tratta di un’iniziativa di parte e che il tutto non deve essere strumentalizzato in alcun modo perché l’incontro rappresenterà in modo obiettivo l’analisi della realtà attuale della vallata rispetto agli standard che dovrebbero essere garantiti.

La serata è aperta a tutta la popolazione, alle associazioni di soccorso, alle amministrazioni comunali della val d’Arda ed ai politici che rappresentano il territorio ai vari livelli istituzionali.