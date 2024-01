La Fondazione rinnova il proprio marchio e mette a disposizione le linee guida per tutti gli utilizzatori

Il logo della Fondazione di Piacenza e Vigevano si rinnova. A seguito di un lavoro di restyling che ha avuto come obiettivo quello di attualizzarlo senza disperderne il patrimonio di riconoscibilità, l’ente di via Sant’Eufemia adotta ufficialmente dal 2024 un nuovo marchio, da cui discenderà l’immagine coordinata delle proprie iniziative.

Il logo rinnovato è mutuato dal quello storico dell’ente, che è stato ridisegnato e declinato in vari formati per renderlo più essenziale e adeguarlo alle esigenze dei diversi ambienti di comunicazione, che comprendono oggi i supporti digitali, oltre che la stampa.

Il marchio “storico” della Fondazione risaliva alla fine degli anni Novanta – una volta completato il processo di separazione dalla Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, di cui la Fondazione rappresenta la continuazione storica – e nasceva dall’elaborazione grafica di una formella della città di Piacenza, di forma quadrata, a cui fu aggiunta la data di istituzione dell’ente (1991) e una cornice di stelle ispirate alla bandiera europea. Il nuovo disegno mantiene – attualizzata – la forma quadrata, la data, i colori, la bandiera e recupera l’idea della quadratura floreale del contorno originale.

Il minuzioso lavoro di redesign, condotto dallo Studio Made di Piacenza e dalla sua art director Silvia Ferri, ha portato a una semplificazione delle linee originali, all’eliminazione di alcuni dettagli che risultavano illeggibili nei piccoli formati e alla codifica degli elementi costitutivi – dalle linee ai formati, dai colori ai caratteri tipografici. Ne è risultato un marchio in linea con il passato ma più versatile sui diversi supporti di comunicazione.

Il significato del nuovo logo

«Il nuovo logo è un piccolo “segno” che intende riflettere, anche visivamente, il più ampio percorso istituzionale che stiamo portando avanti da tempo, insieme alle altre fondazioni italiane, per rivedere il nostro posizionamento all’interno delle comunità̀ – commenta il presidente della Fondazione Roberto Reggi –. Come più volte sottolineato, non siamo banche né semplici erogatori di fondi, ma stiamo lavorando per generare bandi, progetti e innovazione, che devono necessariamente nascere dal dialogo con i corpi più vitali della società, a cominciare dai giovani. Anche uno stile comunicativo immediato e trasparente e un’immagine in linea con il presente sono funzionali a dialogare con tutti».

Per agevolare i beneficiari di contributi e tutti gli enti che, collaborando con la Fondazione, devono utilizzarne il logo su targhe o materiali informativi, il rilascio del nuovo marchio è accompagnato da un manuale che raccoglie le linee guida per il suo corretto utilizzo e da un pacchetto di loghi in diversi formati (PDF, PNG), che è possibile scaricare dal sito (pagina: www.lafondazione.com/logo-e-uso-del-marchio-253.html) o richiedere agli uffici di riferimento.

L’Ufficio Comunicazione dell’ente è a disposizione per fornire i file, le indicazioni d’uso e per verificare l’uso appropriato del nuovo marchio sui materiali, prima che vengano diffusi. I contatti sono: comunicazione@lafondazione.com, 0523 311117, 0523 311111.