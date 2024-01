Stomia novità per i pazienti piacentini a partire da Gennaio 2024

Stomia novità per i pazienti piacentini da Gennaio 2024. Sono oltre 500 le persone che convivono con una stomia, temporanea o permanente. Grazie alla disponibilità di dispositivi medici sempre più performanti, i portatori di una sacca, detta stoma bag, possono condurre una vita di buona qualità. L’accesso agli ausili necessari per la gestione della stomia svolge un ruolo cruciale per mantenere la qualità della vita e del benessere psicologico.

Stomia novità un’intesa che si rinnova

“Con questo nuovo accordo si è esteso alla farmacie come accaduto in passato anni fa – sottolinea il Presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri – la possibilità per i pazienti di ritirare questi prodotti direttamente in queste strutture, una comodità importante. Il rinnovo di questa intesa ha lo scopo di facilitare il prelievo degli stomi”.

Audio Intervista Roberto Laneri

Stomia novità modalità di prenotazione

“La prenotazione può essere fatta in diverse modalità anche anche con un sms – spiega Laneri – anche se per facilitare l’individuazione del prodotto specifico è sempre bene recarsi in farmacia di persona. L’attivazione di questo servizio permetterà ai pazienti di fare tutte le procedure senza sforzi”.

Un accordo importante anche per le farmacie

“Un accordo importante anche per le farmacie che – racconta Roberto Laneri – ampliano ancora di più la loro rete di servizi pronte per assorbire sempre di più le esigenze della Popolazione”.

Enrica Lavezzini

“L’obiettivo – spiega Enrica Lavezzini, direttore della Farmacia territoriale dell’Azienda Usl di Piacenza – è quello di mettere a disposizione dei cittadini una rete capillare sul territorio come quella delle farmacie. La prossimità geografica con i pazienti, l’ampia estensione oraria, il rapporto di fiducia e confidenza consolidato nel tempo fanno delle farmacie un riferimento importante per i pazienti e le loro famiglie. L’accordo siglato conferma l’attenzione dell’Azienda all’ascolto dei bisogni dei cittadini e la volontà di perseguire, in linea con quanto previsto dalla Regione, l’implementazione delle attività affidate alla “Farmacia dei Servizi”, in una logica di sempre maggiore e proficua collaborazione con Federfarma”.

Cosa cambia dal 1 gennaio 2024

I materiali e gli accessori per la gestione della stomiasi ritirano direttamente nella propria farmacia di fiducia. I pazienti portatori di colonstomia, ileostomie e urostomia si rivolgono al farmacista mostrando la prescrizione dettagliata dei presidi necessari, fornita dai professionisti sanitari ospedalieri insieme al nuovo piano terapeutico annuale 2024. La fornitura erogata è mensile.



Il nuovo terapeutico annuale 2024 deve essere rinnovato quando si avvicina l’esaurimento della fornitura attuale. Ogni paziente è avvisato con un SMS e può contattare l’Ambulatorio stomie, collocato nel nucleo antico dell’ospedale di Piacenza, che si occupa della presa in carico complessiva di pazienti. Per informazioni: 0523.302080 (contatto della segreteria) o 0523.302084 (contatto dell’ambulatorio).

Le farmacie non potranno erogare la nuova fornitura se la persona non è in possesso del nuovo piano terapeutico 2024, consegnato dall’Ambulatorio stomie e richiedibile solo al termine delle attuali forniture.