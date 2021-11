La Gas Sales Piacenza è chiamata alla reazione contro Cisterna, Lagumdzija: “Stiamo cercando di rimetterci in pista”

Sesta giornata per Gas Sales Piacenza domenica 14 novembre alle ore 20.30 nel 77° campionato di SuperLega (Diretta Volleyball World) contro Top Volley Cisterna.

Tra le due squadre si tratta del quinto incontro con all’attivo tre successi da parte dei piacentini. Protagonisti della sfida tre ex: Enrico Cester a Cisterna (Latina) nel 2011/12; Toncek Stern a Cisterna (Latina) nel 2018/19; Michele Baranowicz a Piacenza nel 2020/21.

“Dopo la sconfitta nella partita con Monza, stiamo cercando di rimetterci di nuovo in pista per ripartire al massimo, ci stiamo allenando al meglio che possiamo anche grazie all’aiuto dei coaches. Insieme facciamo squadra al massimo delle nostre possibilità. Penso che il team sia ben bilanciato, l’obiettivo è quello di continuare a migliorarsi per fare bene in campionato e credo che tutti noi abbiamo le possibilità per farlo. Domenica giochiamo contro Cisterna, ogni partita è difficile a modo suo ma se rimaniamo focalizzati sull’obiettivo e giochiamo bene penso sarà più facile per noi affrontarla”.