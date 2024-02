A Piacenza la favola dei Queen e lo spettacolo di Paola Turci “Mi amerò lo stesso” l’1 e 15 marzo

Due grandi eventi a Piacenza con la storia dei Queen e lo spettacolo di Paola Turci. Si parte venerdì 1 Marzo al alle ore 21 Teatro Politeama con “Queen Mania Rhapsody“, la favola musicale dei Queen e di Freddy Mercury. Venerdì 15 Marzo, sempre con inizio alle ore 2, sarà invece Paola Turci la protagonista al Teatro President del concerto/monologo “Mi amerò lo stesso”. Gli appuntamenti sono organizzati da Bewonder di Andrea Baldini.

Queen Mania Rhapsody: venerdì 1 marzo

Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie.

Uno spettacolo nello spettacolo dove VIDEO, MUSICA e FAVOLA si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley.

Con la regia di Daniele Sala per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia…del Rock e non solo. Con un contributo straordinario di KATIA RICCIARELLI.

Paola Turci: venerdì 15 marzo

“Mi amerò lo stesso” è un monologo che a volte vorrebbe essere un dialogo. Paola Turci si racconta, ma certe volte non è più lei a parlare, ma qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta solo la voce, a volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento.

Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita. Il racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi: i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro.

Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza. Paola Turci si mette a nudo e lo fa con un monologo che porta sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada…mi amerò lo stesso.

Informazioni

Biglietti disponibili su Ticketone – info 349 890 58 41