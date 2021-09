La Nazionale Russa di Baseball ospite al De Benedetti di Piacenza

La Nazionale russa di baseball per un giorno ha scelto il De Benedetti. In preparazione ai Campionati Europei che si giocheranno in Piemonte dal 12 al 19 settembre, la Russia si sta infatti muovendo su vari diamanti del Nord Italia per rifinire la preparazione in vista dell’esordio di domenica sera a Torino contro Israele. Nel gruppo C della manifestazione sarà opposta anche a Francia e Gran Bretagna.

L’accesso alla rassegna continentale è arrivato con la vittoria a punteggio pieno ottenuta nel girone di qualificazione giocato tra giugno e luglio a Mosca contro Svizzera, Bielorussia, Turchia e Slovenia. Domenica scorsa al De Benedetti in tutto un paio d’ore di lavoro, subito dopo il termine di gara2 tra Piacenza e Avigliana, giocata nel pomeriggio.

Occhi puntati sull’Europeo

Schemi di gioco, corsa sulle basi, batting-practice ma soprattutto la necessità di prendere confidenza con il terreno di gioco in erba naturale visto che in tutta la Russia ed in particolare alla RusStar Arena BallPark di Mosca si gioca sul sintetico. Il team si presenta desideroso di ben figurare all’Europeo pur non rientrando tra le favorite. Già il passaggio del turno rappresenterebbe per i russi un traguardo considerevole anche perchè sulla loro strada troveranno subito Israele che, un pò a sorpresa ma non troppo, ha rappresentato l’Europa ai recenti Giochi di Tokio.

E non è passata inosservata la presenza al De Benedetti di sei atleti, tra i quali due lanciatori, di doppio passaporto, ma di scuola cubana, arrivati per l’occasione a rinforzare il roster russo e chissà che con la loro presenza la Russia non arrivi a rappresentare la sorpresa di questi Europei che vedono in Italia e Olanda le tradizionali favorite.