La Pallavolo San Giorgio scommette su Arianna Molinari e chiude il reparto dei centrali

Salgono a quattro le conferme nel roster della Pallavolo Sangiorgio Piacentino per la prossima stagione 2021/2022 di serie B2.

La società Pallavolo Sangiorgio ufficializza di rinnovato l’accordo con la centrale piacentina Arianna Molinari, chiudendo il reparto dei posti per il prossimo campionato.

Nata a Piacenza, il 4 agosto 1999, ha mosso i primi passi nel River Volley. Nel 2016/2017 è stata aggregata al gruppo di Prima Divisione. La stagione successiva è passato in serie D e nelle successive due, sempre con la maglia del River Volley, in C dove ha ottenuto la promozione nel 2018, dove si è messa in evidenza.

Crescita tecnica e forza di volontà, conditi dalla voglia di mettersi in discussione, sono stati i fattori che hanno colpito dirigenza e staff tecnico della Pallavolo Sangiorgio. Nella stagione in maglia albiceleste è riuscita a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nello scacchiere di coach Capra tanto che ne è valsa la riconferma per il 2021/2022 dove completerà il reparto centrali composto dalla confermata Valentina Zoppi ed alla new entry Maria Chiara D’Adamo.