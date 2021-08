Elisa Lago completa il reparto di posto quattro della Conad Alsenese

Sarà Elisa Lago a completare il reparto delle schiacciatrici della Conad Alsenese, formazione piacentina che militerà per il terzo anno in serie B1 femminile. Classe 1999, è reduce da un percorso universitario e sportivo negli Stati Uniti e ora torna in Italia indossando la maglia gialloblù, chiudendo il cerchio in posto quattro dopo la conferma di Serena Tosi e l’arrivo di Sofia Cornelli.

Nata il 10 marzo 1999 a Monfalcone (Gorizia), la Lago è originaria di Chioggia (Venezia) ed è una schiacciatrice di 1 metro e 83 centimetri. Dopo aver militato un anno nella Bruel Bassano (under 16 e under C), allenata dal “Mago” Atanas Malinov, è approdata per un triennio alla Liu Jo Modena. Ha maturato esperienze in B1 e al contempo in under 16 e under 18. La scelta di vita l’ha poi fatta volare negli Stati Uniti, dove ha frequentato la SUU (Southern Utah University) a Cedar City (Utah). È rimasta quattro anni laureandosi in Biologia e al contempo giocando a pallavolo in Division 1, il livello più alto in orbita-college.