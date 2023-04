Piazza Cavalli, Corso, via Cavour: da lunedì telecamere attive nell’area pedonale del centro – AUDIO – LA MAPPA

Da lunedì 17 aprile si accendono le telecamere ai varchi di accesso all’area pedonale. Sanzioni solo a partire dal 15 maggio. Gli assessori: “Fondamentale la collaborazione dei cittadini”.

Saranno attivate da lunedì 17 aprile, le telecamere per il controllo degli accessi all’Area Pedonale Urbana del centro storico, collocate in cinque punti:

nel tratto pedonale di corso Vittorio Emanuele, nei due sensi di marcia; in largo Battisti, all’altezza dell’intersezione con vicolo Perestrello;



– via Cavour, poco prima dell’incrocio con via XX Settembre;

piazza Cavalli, lungo la direttrice via Mazzini – via XX Settembre.

I varchi di rilevazione automatica dei transiti veicolari saranno in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette, a differenza di quanto avviene per la Ztl che, tra le 19 e le 8 del mattino seguente, è a transito libero per tutti i veicoli. Ciò significa che il passaggio di mezzi non autorizzati ai cinque varchi in questione sarà vietato anche in orario serale e notturno.

Il permesso per accedere all’Area Pedonale Urbana – APU non equivale al pass, permanente o temporaneo, per la Ztl A: chi è titolare di quest’ultimo non è automaticamente ammesso al transito in APU ed è sanzionabile se non autorizzato.

Chi accede all’APU senza essere titolare di permesso per la Ztl, invece, è soggetto a una doppia sanzione: una per l’ingresso non consentito nella zona a traffico limitato e una per aver violato il divieto di accesso all’area pedonale.

LE SANZIONI

Per un periodo di quattro settimane, dal 17 aprile al 14 maggio compreso, il sistema sarà operativo in regime di pre-esercizio, registrando tutti gli accessi e rilevando le targhe, ma senza effetti sanzionatori che scatteranno, invece, dalle ore 0.00 di lunedì 15 maggio.

L’importo delle sanzioni – ingresso non autorizzato in Ztl e ingresso non autorizzato in APU – è il medesimo:

83 euro con pagamento entro i 60 giorni successivi alla notifica (ridotto del 30%, per un valore di 58,10 euro, se pagato entro 5 giorni);

160 euro con pagamento oltre i 60 giorni successivi alla notifica.

Chi transita in APU senza permesso Ztl, deve quindi raddoppiare l’importo della singola sanzione tra le 8 e le 19, mentre le tra le 19 e le 8 del mattino seguente la sanzione viene comminata solo per l’ingresso in APU.

A questi importi va aggiunta la somma di 15 euro per spese di spedizione della notifica a domicilio nonché, in caso di sosta non autorizzata in Ztl o in APU, quest’ultima sanzione, pari a 42 euro se pagata entro 60 giorni, ridotta a 29,40 euro con pagamento entro i 5 giorni.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

“Questo provvedimento – sottolineano gli assessori Matteo Bongiorni e Simone Fornasari – porta a compimento un percorso di tutela e regolarizzazione dell’area pedonale urbana già avviato dalla precedente Amministrazione con l’installazione delle telecamere (inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e nell’elenco annuale 2019), la cui entrata in funzione ha innanzitutto uno scopo di deterrenza, per favorire il rispetto di norme che già dovrebbero essere acquisite: l’ordinanza che disciplina la circolazione nella zona a traffico limitato A, al cui interno sono individuate le vie e piazze pedonali, è del 28 maggio 2021, ma risale addirittura al 2005 la delibera comunale che istituisce formalmente le aree pedonali all’interno del centro storico. Dare sistematicità ai controlli – proseguono gli assessori – significa ora adottare, in via definitiva, uno strumento che ci permetta di salvaguardare la bellezza, la fruibilità e la sicurezza di spazi pubblici monumentali, che costituiscono un patrimonio collettivo da promuovere e valorizzare”.

IN ASCOLTO DEI CITTADINI

Fondamentale, già in questa fase transitoria, è la collaborazione dei cittadini, che per qualsiasi dubbio o chiarimento possono rivolgersi al servizio che gestisce il rilascio dei pass Ztl, scrivendo a customercare.ztlpiacenza@gpsparking.it o contattando le operatrici al numero 0523-1798367.

A questi recapiti si potrà segnalare anche la propria appartenenza a una delle categorie aventi diritto al transito nell’Area Pedonale Urbana o condizioni di particolare necessità (ad esempio il possesso di un posto auto privato o box all’interno dell’APU).

E’ inoltre sempre operativo il numero verde 800252055, con servizio di risponditore automatico.

CHI PUO’ ACCEDERE ALL’APU?

L’ordinanza n. 388 del 2021, consultabile integralmente sul sito www.comune.piacenza.it, autorizza l’accesso all’APU per le seguenti tipologie:

veicoli di residenti, dimoranti, proprietari o fruitori di garage o posti auto, muniti apposito pass;

velocipedi, con l’eccezione di via XX Settembre e piazzetta Pescheria in cui devono essere condotti a mano;

mezzi in servizio di emergenza;

taxi;

veicoli per il trasporto di invalidi, muniti di apposito contrassegno, che abbiano a bordo la persona con disabilità o per i quali sia giustificata le necessità di accesso;

mezzi a servizio delle attività situate nell’APU, provvisti di specifico pass, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico merci, tra le 13.30 e le 16;

mezzi di soccorso;

mezzi di trasporto pubblico (in piazza Cavalli e nel tratto di via Cavour tra largo Matteotti e piazza Cavalli);

mezzi delle Forze di Polizia e dei servizi di vigilanza privata;

mezzi dei servizi di manutenzione per interventi di emergenza e dei servizi di igiene ambientale;

mezzi a trazione elettrica dei gestori di servizi postali;

veicoli autorizzati al transito per la consegna dei medicinali, di merci deperibili soggette ad autorizzazione sanitaria e di prodotti facilmente deteriorabili o relativi al settore tradizionale fresco;

mezzi impiegati in cantieri, attività di trasloco o a servizio di manifestazioni, regolarmente autorizzati all’occupazione di suolo pubblico;

veicoli provvisti di apposito pass.

QUALI SONO LE ZONE PEDONALI?

Le vie e piazze individuate come pedonali, in cui – fatta eccezione per le deroghe elencate – è vietata la circolazione 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sono le seguenti: