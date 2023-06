Venerdì Piacentini, dal 23 giugno il primo “escape game” Labyrinthum Temporis – Fuga da Kronos”.

In occasione dei Venerdì Piacentini è in arrivo il primo “escape game” in un museo piacentino: Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza offrirà l’opportunità di vivere una coinvolgente esperienza fatta di enigmi e giochi di logica da risolvere per riuscire a “fuggire” dalla sale in cui si è rimasti “rinchiusi”.

L’offerta è un ulteriore modo per conoscere il Museo della Cattedrale: una proposta ludico-culturale frutto della collaborazione tra CoolTour (gestore museale) e Take or Run.

La proposta si rivolge a gruppi costituiti da un minimo di 5 a un massimo di 10 giocatori che dovranno collaborare tra loro in un “percorso culturale”, destreggiandosi in una concatenazione di quesiti, enigmi e giochi di logica, sotto la guida del personale gestore che svolgerà il compito di game master. Un’esperienza immersiva ed emozionante nel suggestivo contesto di alcune sale del Museo, che garantirà ad ogni tipo di pubblico la possibilità di scoprire e “interrogare” le opere e i loro dettagli.

60 minuti per interpretare il Sapere medievale: solo chi ci riuscirà potrà “tornare libero” e salvare la memoria.

Come partecipare:

Passo 1: forma la tua squadra

Crea una squadra di amici e/o parenti con cui partecipare. Ricorda che il numero dei partecipanti dovrà essere compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 10. Per partecipanti sotto i 16 anni è necessaria la presenza di almeno un adulto nella squadra.

Passo 2: effettua la pre-iscrizione

Scrivi a cattedralepiacenza@gmail.com, comunicando il numero dei componenti la tua squadra e il turno a cui desideri prendere parte. Fai in fretta: solo due squadre per serata potranno partecipare (su due turni) e “avranno la meglio” coloro che ci scriveranno per primi.

Passo 3: conferma l’iscrizione

Effettua il pagamento tramite PayPal, Carta di Credito o bonifico per confermare l’iscrizione. Sarà nostra cura inviarti il link per il pagamento subito dopo la pre-iscrizione.

Non resta che presentarsi in museo per essere “rinchiusi”!

Quando: in occasione dei “VENERDÌ PIACENTINI”:

23 GIUGNO 2023

30 GIUGNO 2023

07 LUGLIO 2023

14 LUGLIO 2023

21 LUGLIO 2023

Numero dei partecipanti: da 5 a 10 persone. I gruppi devono essere precostituiti all’atto dell’iscrizione.

Per ogni serata saranno ammesse due squadre (in ordine di arrivo delle prenotazioni) che giocheranno in due fasce orarie differenti:

Primo turno: ore 20.00

Secondo turno: ore 21.30

Costo:

Tariffe di partecipazione:

gruppi fino a 5 persone € 90/gruppo;

6°, 7°, 8°, 9°, 10° giocatore: €10 cadauno

Le tariffe versate non sono rimborsabili (ad eccezione di annullamento dell’evento deciso dall’organizzatore).

Tariffa speciale per la prima serata, venerdì 23 giugno 2023:

12 euro a giocatore

valida per una squadra di almeno 8 componenti

Altre note importanti: l’escape game si svolge in alcune sale del museo. Per questo motivo il gruppo sarà sorvegliato dal personale gestore che svolgerà anche il compito di game master. Negli ambienti museali è doveroso osservare un rispettoso contegno ed evitare qualsiasi comportamento che possa arrecare danni agli oggetti e agli apparati tecnologici o compromettere la sicurezza e la salute delle persone.

Accessibilità: Nelle sale sono presenti scale. Gli ambienti sono ampi e il personale sempre presente: non avere timore se soffri di claustrofobia.

Per ulteriori informazioni: 3314606435 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).