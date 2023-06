Teatro in Santa Chiara, il 20 giugno in scena “Il più furbo”

Ritorna per le famiglie a Piacenza “Il più furbo”, uno degli spettacoli più amati dagli spettatori di Teatro Gioco Vita. In chiave leggera e ironica, il pubblico dei più piccoli vedrà le divertenti disavventure di un incorreggibile lupo insieme a tanti altri amati personaggi del magico mondo delle fiabe.

Con “Il più furbo”, regia e scene di Fabrizio Montecchi, in programma martedì 20 giugno alle ore 21.30 nel cortile di Santa Chiara, proseguirà la seconda edizione della rassegna estiva di Teatro Gioco Vita “Teatro in Santa Chiara”, realizzata grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano e inserita nel programma “Piacenza Summer Cult”.

Debuttato nel 2018, tratto dall’opera du Mario Ramos, interpretato da Andrea Coppone, “Il più furbo” ha sempre raccolto unanime successo in tutti i teatri, in giro per l’Italia e non solo! A Piacenza lo abbiamo visto nel dicembre scorso per la Rassegna per le famiglie “A teatro con mamma e papà” e per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”, sempre con il tutto esaurito, e ritorna ora in versione “estiva” a grande richiesta come appuntamento gratuito nella suggestiva cornice dello spazio di Stradone Farnese 11.

Piccoli e grandi vengono coinvolti dalla simpatia e spensieratezza di questo spettacolo che vede protagonista un lupo che credendosi il più furbo finisce per trovarsi in una serie di situazioni imbarazzanti che fanno ridere e pensare.

Il nostro Lupo affamato incontra la piccola e innocente Cappuccetto Rosso e subito elabora un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna, il nostro protagonista sembra pregustare già il pranzetto, tuttavia questa non è la favola che tutti conosciamo. Il lupo infila la camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta ed esce di casa… rimanendo chiuso fuori! Ma il bosco è un luogo molto frequentato e improbabili ma simpaticissimi personaggi delle fiabe, dai Tre Porcellini al Principe Azzurro, che mettono in crisi la vanità del Lupo.

In scena un solo attore-narratore, Andrea Coppone, che, aiutandosi con tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie dell’emblematico linguaggio teatrale di Teatro Gioco Vita e una qualità di movimento fortemente coreografica, interpreta tutti i personaggi della storia. L’adattamento teatrale è curato da Enrica Carini e Fabrizio Montecchi, le sagome tratte dai disegni di Mario Ramos sono di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari, le musiche sono firmate da Paolo Codognola e le coreografie dallo stesso Andrea Copppone.