Caricano la refurtiva su un furgone e tentano la fuga: inseguiti dai metronotte, ladri scappano a mani vuote.

Furto sventato in un’officina di Pontenure grazie all’allarme collegato a Metronotte Piacenza.

Le guardie armate sono arrivate sul posto in pochi minuti dall’avviso di allarme ricevuto dalla Centrale Operativa: giusto in tempo per inseguire due personaggi che azzardavano la fuga con il camioncino appena rubato.

Infatti hanno caricato su un furgone dell’officina alcuni oggetti tecnici e i computer dell’ufficio, ma non hanno fatto in tempo ad uscire dal cortile, che l’auto del Metronotte li ha visti ed inseguiti.

Una vera scena da film: è intervenuta la seconda pattuglia e ha costretto il furgone contro il cancello di una villa, sbarrando completamente il passaggio, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

E’ qui che i malviventi tentano di speronare l’auto del Metronotte per aprirsi un passaggio: trovatisi in trappola, hanno tentato la fuga a piedi nei campi.