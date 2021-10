L’Assigeco Piacenza non si ferma più: Urania al tappeto (80-72) e secondo posto

Momento magico per l’Assigeco Piacenza di coach Salieri, che infila la terza vittoria consecutiva e vola al secondo posto in classifica (a pari merito con Torino, Pistoia e Udine). Dopo Biella e Treviglio, anche l’Urania Milano di coach Davide Villa subisce la legge dei biancorossoblù. Ventidue punti per Tommaso Guariglia, 13 di Pascolo e 9 a testa per la coppia Sabatini-DeVoe.

La cronaca del match

Ritmi alti in avvio e tante conclusioni perimetrali, Bossi e Cipolla subito a referto, 9-6 dopo un siluro di DeVoe. Si iscrive al match anche Thomas, incursione a centro area. Guariglia fa male alla difesa Wildcats sia dentro l’area che dal perimetro, non molla Milano con Bossi ancora in evidenza: 24-22 alla prima sirena.

Riparte l’Assigeco che trova punti sempre dal solito Guariglia ma anche da Galmarini che firma il primo mini strappo degli emiliani, 29-22. Scivola sino a meno 13 la truppa di coach Davide Villa che subisce il gioco fisico dei padroni di casa. Assigeco in controllo alla pausa lunga, 45-33.

Secondo tempo

Non cambia lo spartito dopo la pausa lunga: Guariglia e Cesana estendono a 20 il margine degli uomini di coach Salieri. Una fiammata di Thomas prova a scuotere i Wildcats, 57-40. Piacenza cerca ancora la spallata decisiva con Pascolo a controllare l’area colorata.

E’ un Urania sicuramente più determinata quella dell’ultima frazione, difendono all’arma bianca Piunti e compagni che tornano sotto la doppia cifra di svantaggio, Thomas pescato da Gravaghi firma il meno 9, 72-63. Cipolla esalta i tifosi Wildcats presenti con il botto del meno 6. Sono Pascolo e Sabatini a frenare la gran rimonta ospite: 80-72 il finale.

(UFFICIO STAMPA URANIA MILANO)

UCC Assigeco Piacenza – Urania Milano 80-72

UCC Assigeco Piacenza: Guariglia 22, Pascolo 13, Sabatini 9, DeVoe 9, Cesana 8, Galmarini 8, Gajic 6, Querci 3, Seck 2, Deri 0, Gherardini 0. All Salieri

Urania Milano: Bossi 18, Thomas 17, Montano 12, Cipolla 10, Piunti 6, Walley 4, Gravaghi 4, Paci 1, Abega 0, Pesenato 0, Cavallero 0. All Villa