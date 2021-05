“Cento è una squadra molto esperta, con un roster che si basa su un nucleo di giocatori già presenti l’anno scorso e con diversi buoni tiratori”. Così coach Stefano Salieri presenta l’incontro dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca contro la Tramec Cento (palla a due domenica 2 maggio alle 18.00 con diretta streaming su LNP Pass).

Il tecnico dell’Assigeco illustra quelle che dovranno essere le condizioni per una prestazione positiva

“Dovremo fare una partita di grande attenzione e aggressività a livello difensivo, proprio per cercare di limitare questa caratteristica. E’ una partita che vogliamo assolutamente vincere e per farlo dovremo partire dal buono spirito e da quanto di positivo abbiamo messo in campo contro Ravenna”.

Del match di domenica parla anche Tobin Carberry:

“Cento è una squadra sicuramente importante e che sarà difficile affrontare. Ovviamente vogliamo vincere la partita, perché vogliamo ancora mantenere viva la speranza di agganciare i playoff. Per farlo dovremo riuscire a seguire il piano partita che lo staff tecnico ha preparato e stare uniti e compatti per tutti i 40 minuti”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta dal campo su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.