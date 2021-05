Spaccio tra le campagne di Carpaneto, due arresti: sequestrati oltre dieci chili di droga tra ketamina, hashish, cocaina e marijuana – FOTO

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola hanno recuperato un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti ed arrestato un giovane di 38 anni, la sua convivente di 34 anni e denunciato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di alcune segnalazioni giunte da cittadini che indicavano uno strano via vai nei pressi di un casolare in aperta campagna nella frazione isolata di Magnano di Carpaneto Piacentino i carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM di Fiorenzuola D’Arda hanno eseguito alcuni mirati servizi nella frazione. Effettivamente, nonostante le ristrettezze sugli spostamenti per la pandemia in atto, i militari hanno constatato che un casolare in particolare era assiduamente frequentato da persone che dopo essere giunte con delle autovetture, entravano, si fermavano pochi minuti e ripartivano subito dopo.











Lo screening effettuato sui mezzi notati in questo andirivieni, evidenziava che trattavasi di una serie di giovani della provincia di Piacenza e Lodi che avevano come denominatore comune il fatto che partecipavano sovente ai rave party in Italia ed all’estero così come il proprietario del casolare. Così presupponendo che l’abitazione fosse luogo di spaccio veniva informata la Procura della Repubblica di Piacenza che disponeva la perquisizione dell’immobile di Carpaneto Piacentino e delle abitazioni di alcuni soggetti che con assiduità la frequentavano.

Con stupore, i carabinieri dell’Aliquota Operativa che hanno eseguito le perquisizioni, hanno scoperto un vero e proprio supermarket della droga. Occultati in un mobile della camera da letto, nei comodini, in alcuni mobili della cucina e della sala sono stati trovati 9 chili di ketamina, 100 gr. di cocaina, 1 chilo e 700 grammi di hashish, 150 grammi di marijuana e 4 gr di MDMA. Inoltre, in una scatola di scarpe, sono stati trovati 50.150 euro suddivisi in mazzette da 5.000 euro. Non mancavano nemmeno i bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento di stupefacenti.

La Ketamina è una droga considerata tra quelle pesanti ed è utilizzata solitamente dai giovani e giovanissimi nei Rave Party. E’ un derivato di un forte anestetico solitamente utilizzato in ambito veterinario ed è a tutti gli effetti un allucinogeno sintetico. Si presenta o in polvere o liquido e viene inalata, fumata o iniettata spesso mischiata ad altre sostante di tipo stimolante. Gli effetti di questa sostanza sul fisico dell’assuntore sono pericolosissimi in quanto lo pone in uno stato di sensazione dissociativa con forti allucinazioni visive ed uditive con una totale mancanza del controllo motorio degli arti e del corpo. Crea attacchi di panico ed è allucinogena.

Il costo di produzione di questo stupefacente è bassissimo mentre poi viene rivenduta ad un prezzo oscillante tra i 25 e i 35 euro al grammo.

La Ketamina rinvenuta nel casolare di Magnano di Carpaneto Piacentino poteva essere venduta sul mercato, tagliandola con altri agenti chimici stimolanti, in almeno 20.000 dosi per un valore di 600.000 euro.

La sostanza MDMA, invece, è una sostanza psicoattiva con spiccati effetti stimolanti comunemente e gergalmente chiamata ecstasy e molto utilizzata dai giovani e spesso è “tagliata” con sostanze pericolose che hanno portato anche alla morte gli assuntori. Ha un costo di circa 40/50 euro al grammo.

I due giovani di 38 e 34 anni sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati al carcere delle “Novate”.

Nel corso delle perquisizioni eseguite, poi, a Castel San Giovanni in casa di un giovane di 27 anni, nato in Romania, sono stati trovati 15 grammi di marijuana, bilancino di precisione con accanto 3.400 euro probabile provento di spaccio che sono stati sequestrati. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.