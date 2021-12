L’Atletica Piacenza si rimette in moto in vista dell’imminente stagione 2022

Pieno inverno significa corsa campestre e l’Atletica Piacenza riprende a correre, anche su terreni sterrati. L’occasione è la Runcross Er 2021-2022, manifestazione regionale a tappe che ha visto la sua seconda fase organizzata l’8 dicembre a Modena.

I portacolori biancorossi presenti erano due: Giovanni Tuzzi e Monia Harbi

Il primo ha conquistato la medaglia di bronzo, percorrendo il circuito di 5 km pensato per gli Assoluti in 15’43”.

Monia Harbi ha invece corso la gara Allieve sul circuito da 3km, giungendo infine seconda in 11’25”.

Entrambi ottimi tempi e piazzamenti, considerata anche la fase ancora di preparazione che gli atleti stanno affrontando in questo periodo.

Bene anche Isotta Maria Vitali e Mia Albasi, rispettivamente 11’56” e 12’00” sui 3km Juniores. Buone anche le prestazioni di Allegra Santelli e Deusa Malacalza, capaci di 12’18” e 12’42” sui 3km Allieve.

Quasi in concomitanza, Andrea Dallavalle ha potuto approfittare del raduno con la nazionale maggiore per partecipare agli Atletica Italiana Awards, premiazioni per celebrare l’indimenticabile 2021 sportivo azzurro, illuminato dalle cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, ma anche da altri grandi successi.

Tra questi, anche Andrea ha avuto l’onore di esserci, in quanto campione europeo e record italiano u23 nonché finalista olimpico a Tokyo 2020. La giovane stella piacentina, in forza alle Fiamme Gialle ma da sempre biancorosso dell’Atletica Piacenza, è ufficialmente nel gotha dell’atletica leggera italiana, il coronamento del sogno di qualunque sportivo.