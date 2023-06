Lavori sulle strade di città e provincia, dove cambia la viabilità.

Lavori in via Emilia Pavese, il cantiere raggiunge anche via Delle Valli. Percorso alternativo per il Pronto Soccorso

Proseguono i lavori di riqualificazione stradale lungo via Emilia Pavese. A partire dalla serata di oggi, lunedì 5 giugno, sino alla notte di venerdì 9 giugno compresa, nella fascia oraria tra le 19 e le 6 del mattino seguente sarà istituito il divieto di circolazione nelle aree oggetto di cantiere: la rotatoria di piazzale Torino e successivamente quella all’incrocio tra via Taverna e viale Malta, unitamente a via delle Valli e strade limitrofe, dove sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. La stessa via delle Valli non sarà transitabile nella serata odierna, così come nella notte tra il 6 e il 7 giugno: l’accesso al Pronto Soccorso, come indicato dall’apposita segnaletica, sarà pertanto possibile lungo il percorso alternativo costituito da via Appiani, parcheggio di piazzale Torino, viale Malta, via Aperta del Castello, via Taverna e Cantone del Cristo.

Strada Provinciale n. 57 di Aserei, interruzione della circolazione stradale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso di esecuzione i lavori di pavimentazione lungo la Strada Provinciale n. 57 di Aserei, nei territori comunali di Farini e Coli. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 57 di Aserei, dalla progressiva km 15+120 circa (Mareto–bivio Strada Comunale per Campagna) alla progressiva km 9+150 circa (Sassi Aguzzi- Località Sella dei Generali), dal giorno 01.06.2023 al giorno 30.06.2023.

Strada Provinciale n. 65 di Caldarola, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del corpo stradale e regimazione delle acque superficiali lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola, nel territorio comunale di Alta Val Tidone.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato a vista o da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola, dalla progressiva km 15+350 circa alla progressiva km 15+650 circa, dal giorno 05.06.2023 al giorno 21.07.2023, nel territorio comunale di Alta Val Tidone.

Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, doppia limitazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver accolto l’istanza – da parte di Autovia Padana – volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale in corrispondenza del sovrappasso autostradale A21 Piacenza – Brescia (manufatto n. 180 – pk autostradale 181+159) posto lungo la Strada Provinciale n. 462R Val d’Arda.

A seguito di un urto causato da un Camion Gru – fuori sagoma e dagli esiti delle verifiche preliminari di sicurezza dalle quali è emersa l’impossibilità di garantire il transito in condizioni di sicurezza per i mezzi aventi massa superiore a 44 tonnellate, si è reso necessario regolamentare la circolazione dalla progressiva km 3+790 circa alla progressiva km 3+840 circa, dal giorno 01.06.2023 fino a tempo indeterminato, nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina, attraverso:

il restringimento della corsia di marcia in direzione Monticelli – Cortemaggiore (sino a 4 m);

l’istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 44 tonnellate dalla progressiva.

Pista ciclabile di accesso al ponte sul Po chiusa il 5 e 6 giugno

Si comunica che nell’ambito della realizzazione dell’allargamento dell’ingresso pista ciclabile al ponte di Po – sponda cremonese, nei pressi di via Bortini, è prevista la chiusura totale nelle giornate di lunedì e martedì 5-6 giugno per effettuare l’asfaltatura definitiva. Sarà pertanto vietato il transito sulla passerella collegante le due sponde in entrambi i sensi di marcia. La tempistica si auspica possa essere ridotta rispetto a quanto indicato in base alle condizioni metereologiche. L’opera si colloca all’interno dei lavori “Ciclovia VenTo (macrotratta 3 – tratta 01). Primo lotto funzionale. Lavori di risoluzione delle criticita’ nel tratto Fossadello-Cremona”.