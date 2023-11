Le celebrazioni in Alta Val Tidone per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

L’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone celebra la ricorrenza del 4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in onore dei caduti per la Patria. Il programma delle celebrazioni, a cui prenderanno parte rappresentanti delle autorità civili, religiose e militari e delle associazioni del territorio, inizierà domenica 5 novembre a Caminata alle ore 9.30 con la deposizione della corona d’alloro, cui seguirà alle ore 10.00, a Nibbiano, la deposizione della corona d’alloro in ricordo degli Alpini e del Milite Ignoto. Infine, a Pecorara alle ore 11.00, sarà celebrata la Santa Messa in Chiesa e la deposizione della corona d’alloro.

Martedì 7 novembre, a Trevozzo, alle ore 10.00, in chiesa, si terrà la benedizione della corona d’alloro con la deposizione della stessa al monumento dei caduti, alla presenza degli alunni della scuola primaria.

Domenica 19 novembre, infine, alle ore 15.00 a Genepreto sarà celebrata la Santa Messa in chiesa con deposizione della corona d’alloro e a seguire la presentazione del libro “A ricordo dei caduti di Genepreto”.