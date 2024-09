Punti di vista: “Un Piacenza diverso ci consegna la vittoria”. L’analisi di Amorini dopo Fiorenzuola – Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

E’ un Piacenza diverso quello che ci consegna la vittoria di Fiorenzuola, una squadra che non ha più necessità di dover fare la partita a tutti i costi ma che sa interpretare al meglio i momenti della stessa. Già i primi segnali si erano visti nel secondo tempo in casa contro il Corticella ma nel derby la sensazione è stata ancora più netta. Ne è nata infatti una partita con una intensità importante dei padroni di casa che nei primi venti minuti hanno costretto il Piacenza a fare una partita difensiva. Venti minuti in cui i rossoneri hanno creato molto poco ma in cui i biancorossi non trovavano il modo di uscire come avrebbero voluto.

E’ bastato trovare maggior equilibrio in mezzo al campo dove i due giocatori sotto la punta riuscivano spesso a fare da perno ad un manovra che poi allargava il gioco sugli esterni ed il conseguente calo naturare dei padroni di casa per avere una partita più equilibrata in cui il Piacenza ha avuto una grande occasione con Recino.

Nella ripresa con Bachini al posto di Grieco (speriamo nulla di grave) il Piace passa al primo attacco. Sartore riesce con qualità superiore nonostante fosse marcato da due uomini a mettere un pallone in mezzo e Santarpia è perfetto nell’inserimento e mette il pallone in porta. La partita non cambia il Fiorenzuola prova ad attaccare ed è pericolosissimo solo con un tiro da fuori che colpisce il palo mentre il Piace ha diverse occasioni che non riesce a concretizzare.

Un Piacenza di lotta e di governo, un Piacenza che esce da Fiorenzuola con grande autostima e con la certezza che si può vincere anche pensando di non fare sempre e solo la partita di qualità e classe. Fiorenzuola può e deve rappresentare un punto di svolta per squadra ed ambiente.

