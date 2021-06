Le strade di Lorenzo Dalmonte e dell’Assigeco Piacenza si dividono

Il percorso professionale di Lorenzo Dalmonte e dell’UCC Assigeco Piacenza si separano dopo una stagione. Il 31enne tecnico di Imola, assistente di Stefano Salieri nel campionato appena finito, e il club biancorossoblu hanno infatti deciso di interrompere in maniera consensuale il rapporto sportivo rescindendo il contratto in essere.

L’UCC Assigeco Piacenza non può che ringraziare “Lollo” per il forte impegno, l’ottima preparazione e la grande professionalità dimostrati durante l’intero arco della stagione, fattori utili al soddisfacente raggiungimento degli obiettivi societari, e augurargli le migliori fortune e grandi successi per il prosieguo della carriera.

In bocca al lupo, “Lollo”