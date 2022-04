“Giffi Suona e Vinci – il tuo talento in un jingle”: in palio mille euro per cantanti, musicisti e autori

Un concorso musicale aperto a tutti i piacentini e non solo. Un’opportunità per tutti coloro che hanno un estro artistico e che amano la musica in tutte le sue forme. E non è solo creatività, perché in palio c’è un prezioso riconoscimento. Un’iniziativa ideata da Giffi Noleggi.

Il concorso

I jingle pubblicitari non passano mai di moda ma, come ogni armadio che si rispetti, ogni tanto vanno rinnovati. La Giffi Noleggi ne cerca uno nuovo e mette in palio 1000 euro per l’artista che realizzerà il suo prossimo tormentone su web e radio.

Si avvicina così “Giffi Suona e Vinci – il tuo talento in un jingle”, il contest musicale da cui sarà selezionato l’artista che più abile nel cogliere le caratteristiche principali dell’azienda e trasformarle in arte.

Facebook e Instagram saranno i teatri principali di una competizione senza esclusione di generi musicali, stili, battute e giochi di parole. Una ghiotta occasione per liberare la propria creatività ed aggiudicarsi un giro nelle radio di 29 città italiane.

Il concorso inizia il 20 aprile e termina il 20 giugno. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti: cantanti, parolieri, ma anche semplici appassionati.

Pensi di avere la stoffa per vincere? Vai sulla pagina ufficiale del contest e mettiti in gioco Giffi Suona e Vinci .