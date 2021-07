Sicurezza, mobilità sostenibile e rilancio del commercio: “Quando la Lega è al governo i risultati si vedono” – AUDIO

“Incidere ed esserci per cambiare il nostro futuro. Quando la Lega è al governo i risultati si vedono, come accade qui a Piacenza”. Con queste parole Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia, ha incontrato gli amministratori locali del partito e i cittadini in piazzetta San Francesco, per fare il punto della situazione su quanto fatto nella nostra città e per inquadrare le sfide future.

“Vogliamo sottolineare l’importanza di avere una squadra composta da persone competenti. Il partito sta crescendo in termini di quantità e qualità, una capacità di aggregazione che va dal piccolo comune fino al governo. Siamo entrati con convinzione in questo governo per prendere decisioni importanti a favore del nostro paese e allo stesso tempo monitorare la situazione per impedire a qualcuno di fare scelte che vadano contro gli interessi degli italiani: stare all’opposizione è facile, ma non serve a nulla. Anche a Piacenza l’apporto della Lega si è dimostrato importante: Piacenza è fondamentale per la nostra regione, e la regione sa quanto è importante Piacenza”.

Erano presenti i consiglieri regionali Matteo Rancan e Valentina Stragliati, oltre al senatore Pietro Pisani. Ma la parola è andata agli assessori locali che hanno elencato i risultati ottenuti in questi anni di governo cittadino.

“Sul commercio siamo ripartiti, basti pensare al successo della fiera di S. Antonino, mentre a settembre tornerà il Mercato Europeo; sullo sport abbiamo investito tanto, dando importanza all’aspetto sociale della disciplina sportiva e intervenendo nella pratica sugli impianti cittadini, Beltrametti e Garilli in primis”, commenta Stefano Cavalli, assessore comunale al Commercio e allo Sport.

“Insieme al sindaco e tutta la giunta abbiamo spinto sulla ciclabilità: prendiamo ad esempio la ciclabile di Mucinasso che potrà contare su un importante investimento da un milione e mezzo di euro. Abbiamo portato la raccolta differenziata in tutta la città passando dal 56% al 71%, abbiamo introdotto il nuovo servizio MetroBus, abbiamo approvato il contratto del fiume che prevede un investimento da 18 milioni di euro per promuovere il territorio in sinergia con altri 34 comuni. Abbiamo dimostrato che il tema dell’ambiente non è solo appannaggio della sinistra”. Così l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità, Paolo Mancioppi.

“Con la variazione di bilancio metteremo a disposizione circa 70mila euro per l’installazione di nuove telecamere in tutta la città, frazioni comprese. Fino ad oggi ne abbiamo installate oltre 50, un risultato unico per un’amministrazione comunale. Altro investimento sarà per il progetto Comunità Sicure, parliamo di 130 mila euro che saranno impiegati per la prevenzione e la repressione dei reati. Una parte importante del progetto consiste nel contrasto al fenomeno delle cosiddette babygang”, conclude Luca Zandonella, assessore alla Sicurezza.

“La Lega è un partito che sta crescendo perché ha scelto di investire sulle persone e sui giovani. Oggi abbiamo voluto raccontare questi risultati e rimarcare ai piacentini che vogliamo continuare a investire nel futuro”, conclude Ostellari.