Banca di Piacenza, con la nuova filiale di Voghera avviato un piano di sviluppo in Emilia e Lombardia

Piacenza si espande. Attraverso la sua banca locale (l’unica rimasta). Tenendo fede al programma di sviluppo di recente approvato dal Consiglio d’amministrazione, l’Istituto di credito di via Mazzini apre una nuova filiale a Voghera (in via Emilia, a due passi da piazza Duomo, di fronte al Teatro Sociale) che sarà inaugurata lunedì prossimo, 25 luglio, alle 11,30, alla presenza delle autorità locali, dei componenti dell’Amministrazione e della Direzione della Banca e del responsabile della Dipendenza, rag. Iorio Guerra.

Quella di Voghera (centro principale dell’Oltrepò, terzo comune della provincia di Pavia per popolazione e secondo per superficie) è la terza filiale della Banca di Piacenza in territorio pavese, dopo quelle di Stradella (avviata nel 2005) e Zavattarello (presente dal 2007) e si sviluppa su una superficie di 190 metri quadrati (più 140 metri al piano interrato, dotato di sala riunioni), con quattro uffici di consulenza, servizio di cassette di sicurezza e area self service con Bancomat evoluto, dotato di funzione versamento.

La nuova filiale rientra dunque in una più ampia strategia di crescita della Banca di Piacenza che prevede prossime aperture a Reggio Emilia, Modena e Pavia, allo scopo di assicurare quel servizio capillare che le grandi banche non riescono a garantire e di trattenere sui territori le risorse che questi producono. Con più di 50 tra Agenzie e Filiali, il popolare Istituto di credito al momento si sviluppa in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Liguria) e sette province (Piacenza, Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Parma, Genova) ed è un punto di riferimento per famiglie e imprese. E ancor più lo è stato in questi ultimi anni di crisi economica dovuta alla pandemia e ora alla guerra in Ucraina. Le banche territoriali, nelle fasi di emergenza, hanno confermato di essere un valido sostegno per la ripresa dell’economia: la Banca ha erogato, nel 2021, oltre 370 milioni di euro di nuovi finanziamenti.

Banca di Piacenza crede nella presenza sul territorio e nella vicinanza alla clientela. E il piano di sviluppo avviato con l’apertura di Voghera non fa che valorizzare il modo di fare banca di una realtà locale (e popolare) che ha come primo obiettivo quello di essere utile alla gente.