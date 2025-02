Leonardo Lidi nuovo maestro di Fare Teatro. A XNL anche Odifreddi e Fusilli, una serata all’insegna di Dioniso – AUDIO e FOTO

È Leonardo Lidi il nuovo Maestro scelto per guidare l’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Teatro.

Piacentino, regista di riferimento generazionale, pluripremiato, da tempo impegnato in modo particolare su riscritture di grandi classici del Teatro come Spettri (Biennale Teatro 2018), Lo zoo di vetro (Biennale Teatro 2020), La Signorina Giulia (Premio della Critica per la regia), Medea e la Trilogia Cechov che lo ha visto per tre anni protagonista al Festival di Spoleto con Gabbiano, Zio Vanja (Premio Flaiano per la regia) e Il giardino dei Ciliegi, Lidi dedica gran parte della propria attività alla formazione di giovani attori alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, dove si è diplomato e che dal 2024 dirige.

Lidi raccoglie il testimone da Fausto Russo Alesi e Marco Baliani, Maestri delle prime tre edizioni di Bottega XNL-Fare Teatro, realizzate con successo a XNL con attori e attrici arrivati a Piacenza da tutta Italia e culminate con le messinscene al Festival di Teatro Antico di Veleia, rispettivamente di Antigone (2022), Edipo (2023)e Ifigenia in Aulide (2024).

È Baccanti di Euripide – unica tragedia greca in cui compare il dio del teatro – il testo scelto per il lavoro formativo dell’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Teatro che culminerà con la messinscena in prima nazionale al Festival di Veleia la prossima estate.

“La cosa più bella e per cui sono sempre molto grato a Paola Pedrazzini e alla Fondazione è proprio questo ritorno a casa. Non nego che è stato un dolore per me in questi anni non portare i miei lavori qui e quindi poterlo addirittura creare per un periodo di tempo con dei ragazzi e delle ragazze molto giovani è veramente una gioia. E’ un testo secondo me che va in continuità con la mia produzione, perché è un testo coraggioso che a tratti può essere anche irriverente, può essere provocatorio, soprattutto nelle due figure di Dioniso e Penteo, quindi pensare a un gruppo di ragazzi e ragazze che con coraggio attraverseranno questa materia infinita mi fa molto felice”, commenta Lidi.

Leonardo Lidi è stato protagonista dell’evento speciale che si è tenuto questa sera: “Aspettando Baccanti. Il perturbante incontro con l’irrazionale, tra femminile e maschile, umano e divino. La tragedia di Euripide dal mito di Dioniso alla scena”. Insieme al nuovo Maestro di Bottega, ha visto protagonisti Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista e divulgatore scientifico e Massimo Fusillo, docente di Critica Letteraria e Letterature Comparate alla Scuola Normale di Pisa.

Un incontro con tre protagonisti d’eccezione, Lidi, Odifreddi e Fusillo che hanno guidato il pubblico in un’inedita incursione nei territori della classicità e del teatro, guidati dalla doppia natura divina e terrena di Dioniso, nell’affascinante territorio dell’irrazionale.

“Benché i miti siano presentati come qualcosa di irrazionale, contrapposto al pensiero razionale e scientifico, spesso invece ci sono degli esempi in cui si può vedere dietro un contenuto e anzi qualcuno può pensare che certi miti siano stati creati apposta per mascherare un sapere che era un sapere esoterico, che si voleva tenere un po’ nascosto. Quindi è la forma essoterica del sapere esoterico: che poi vuol dire nascondere dietro un velo di irrazionalità qualcosa che poi invece è perfettamente razionale”, commenta Odifreddi.

“Oggi sembra esserci un ritorno di Dioniso, sono tante le rappresentazioni in atto anche in questi giorni”, commenta Fusilli. “Penso che per esempio temi come l’androginia, l’ambiguità maschile-femminile, il rapporto umano-animale, il rapporto natura-cultura siano particolarmente forti oggi. Se penso appunto ai queer studies, la categoria del queer che è molto dionisiaca, se penso a tutta la questione ecologica che rientra nel binomio natura cultura. Per non parlare di tutta l’empatia che la cultura contemporanea sente nei confronti della sfera animale. La questione nativo-straniero. In fondo parliamo tanto di rapporto Oriente-Occidente, di immigrazione: Dionisio accoglieva tutti senza nessuna discriminazione, viaggiava, era un nomade, andava in Oriente e quindi credo che questo dica molto oggi”.