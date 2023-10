Leroy Merlin lascia Castel San Giovanni: “La situazione è ormai diventata insostenibile”. Incontro in Prefettura il 30 ottobre

A seguito dell’incontro che si è tenuto con il management di Iron Log, fornitore di servizi logistici che gestisce i National Distribution Center di Castel San Giovanni (PC) e Colleferro (RM), Leroy Merlin ha comunicato oggi il recesso dal contratto per i servizi prestati a Castel San Giovanni, “alla luce della nuova strategia distributiva, che privilegia sempre più la vicinanza ai clienti finali in una logica ancora più customer-centric e omnicanale e che pertanto richiede una presenza più capillare in Italia”.

Per approfondire i contorni della vertenza in corso presso il sito logistico di Castel San Giovanni e favorire il dialogo tra la parte committente Leroy Merlin, l’appaltante Iron Log e le sigle sindacali presenti, è stato convocato un incontro in questa Prefettura per il prossimo 30 ottobre.

Il Prefetto ha invitato le parti a stemperare il clima di tensione, richiamando fortemente al rispetto delle regole nel superiore interesse del territorio, dei lavoratori e delle aziende interessate.

La nota di Leroy Merlin

Tale decisione è stata presa a seguito della necessità di una revisione e di un potenziamento dell’assetto logistico nazionale, finalizzato a supportare il nuovo piano di crescita annunciato dal Gruppo ADEO – all’interno del quale, il National Distribution Center di Castel San Giovanni, non trova spazio perché da tempo presenta performance operative e di servizio gravemente al di sotto degli standard minimi di mercato. Tali inefficienze del magazzino hanno pesato per un valore di oltre 24 milioni di euro negli ultimi 3 anni, per ragioni non imputabili a Leroy Merlin. L’insieme di queste inefficienze – unito a periodi di inattività – continua ad avere, inoltre, gravi ripercussioni sulle vendite dell’azienda, sui servizi resi ai clienti e sul business dei propri fornitori, alcuni dei quali dipendono da Leroy Merlin per il 60% del loro fatturato.

Fino a oggi, l’azienda ha sostenuto le conseguenze di tali inefficienze, facendosi carico dei costi e dei disagi dei clienti sia dei negozi fisici che della piattaforma online, tanto che la situazione è ormai diventata insostenibile.

In base agli accordi contrattuali con Iron Log, il National Distribution Center di Castel San Giovanni rimarrà operativo per tre mesi, durante i quali Leroy Merlin garantirà collaborazione e dialogo per la continuità operativa.

Poter contare su National Distribution Center operativi è alla base del piano strategico di crescita e sviluppo già annunciato nei mesi scorsi, che ha l’obiettivo di consolidare la presenza del Gruppo sul territorio nazionale e rispondere in maniera sempre più mirata alle esigenze dei clienti e del mercato in una logica ancora più customer-centric e di omnicanalità.

Per Leroy Merlin, tale potenziamento prevede negli aspetti logistici l’apertura entro il 2024 di almeno 4 nuovi Market Delivery Center (MDC) e Punti di Redistribuzione regionali, al fine di rendere la distribuzione e la consegna più efficiente e capillare ed essere più vicina al consumatore finale.

Il piano complessivo di rafforzamento della struttura logistica si stima possa generare nei nuovi centri 700 posti di lavoro indiretti.