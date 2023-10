La Ricerca diventa proprietaria della Pellegrina: “Ora una raccolta fondi per un impianto di climatizzazione” – AUDIO

La solidarietà chiama, ancora una volta l’imprenditore Valter Bulla risponde. Andiamo con ordine.

Casa Don Venturini, meglio nota come La Pellegrina, struttura di strada Agazzana in cui sono accolti ragazzi affetti da AIDS o patologie psichiatriche, diventa a tutti gli effetti proprietà dell’associazione La Ricerca, che gestisce il centro da oltre trent’anni. Nel 1993, infatti, il Sinodo diocesano decise l’istituzione di una casa accoglienza affidandone la gestione all’associazione “La Ricerca”. Fino ad oggi l’edificio è rimasto proprietà della Diocesi, ma da poco è giunta una bellissima notizia per l’associazione: la stessa Diocesi ha deciso di lasciare a La Ricerca il “diritto di superficie” della struttura, formula che rende di fatto l’associazione proprietaria del centro. “Un atto di riconoscimento e di condivisione”, commenta Enrico Corti, presidente de La Ricerca.

Il primo obiettivo dei “nuovi proprietari” è dotare di un impianto di climatizzazione la struttura.

“Necessitiamo di un impianto che possa coprire l’intera area, si tratta dunque di una spesa notevole, di diverse migliaia di euro. Per raccogliere fondi organizzeremo una serie di iniziative, la prima delle quali si terrà il prossimo 16 novembre”, spiega Corti.

“Si tratta di elementi strutturali non insignificanti per la tipologia di persone ospitate. Da due anni il clima è cambiato e abbiamo ridotto queste persone a vivere chiuse con 40 gradi, quindi non ha senso dire che è una comunità se gli ospiti non hanno gli elementi minimi di vita sanitaria per poter vivere decentemente”.

Ed ecco che si torna a Valter Bulla. Perché il noto imprenditore piacentino ha deciso di mettersi al lavoro per organizzare una prima raccolta fondi. Si terrà il prossimo 16 novembre: una cena alla Volta del Vescovo, quota di partecipazione 45 euro.

“Bulla è davvero una risorsa importante per la nostra città”, commenta Corti.