Libri per le vacanze, Cristiano Tassinari presenta Pesci Grossi, primo giallo sulla Torino-Lione e Non c’è pace per il bradipo -AUDIO

Libri per le vacanze, continua il nostro viaggio alla scoperta di alcune proposte interessanti da mettere in valigia prima di partire per le ferie. Cristiano Tassinari scrittore torinese ma di origine ferrarese ha scritto Pesci grossi, primo giallo sulla Torino Lione e Non c’è pace per il Bradipo, due romanzi gialli che si collegano l’un l’altro con le loro trame.

Intervista con lo scrittore Cristiano Tassinari

Libri per le vacanze, Pesci grossi primo giallo sulla Torino – Lione

“Questo libro nasce dalla mia frequentazione di Lione per lavoro – racconta l’autore Cristiano Tassinari – unacittà francese a cui io sono molto affezionato. Ho fatto anche ricerche sul famoso processo al boia nazista Klaus Barbie e da lì mi è venuto lo spunto di un giallo internazionale, ambientato appunto tra Torino, la città dove abito, anche se io sono originario della provincia di Ferrara, e Lione, dove ho lasciato un pezzetto del mio cuore”.

Libri per le Vacanze, un libro scritto a 4 mani

“È un libro scritto a quattro mani con l’amico veterinario e scrittore Gualtiero Papurello. Volevamo fare qualcosa di internazionale e abbiamo coinvolto, loro malgrado, i pesci grossi della terra, cioè quelli che alla fine se la cavano sempre, pezzi grossi tipo il presidente della Banca Centrale Europea, il presidente dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, la presidente del Fondo Monetario Internazionale, insomma questi pesci grossi che si radunano tutti per un grande summit internazionale a Lione e c’è qualcuno che vuole vendicarsi di qualcuno”.

Libri per le vacanze, non c’è pace per il bradipo

“Sono due titoli a sfondo animalista,il bradipo del secondo libro invece è l’animale simbolo del Costa Rica dove è ambientato in gran parte il secondo romanzo perché la killer fugge sotto mentite spoglie in Costa Rica dove però qualcuno la rintraccia. Anche lì si parla di vendetta. il collegamento animalesco ci porta dall’Europa dietro casa nostra la Francia, fino alla più lontana Costa Rica.

Dove trovare i due testi

“Si possono trovare anche in versione elettronica per i kindle oppure su amazon in versione cartacea. Ci sono i due libri separati ma c’è anche il cofanetto così con entrambe i libri si possono al prezzo di uno tutti e tre hanno copertine diverse se si vuole collezionarli”.

Due gialli in stile classico

“Devo dire che sono gialli nel senso un po’ più classico vale a dire dove c’è molta investigazione, non c’è sangue, tra i protagonisti c’è anche un investigatore privato, un ex poliziotto italo-francese di quelli un po’ spiegazzati dalla vita ma che ancora hanno rigurgiti di umanità che indagherà insieme alla polizia”.

