Ligabue, concerto a sorpresa all’autogrill di Fiorenzuola per annunciare il suo ritorno a Campovolo

Una sorpresa che ha dell’incredibile per i viaggiatori che l’altra sera si trovavano in sosta all’Autogrill di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Con grande sorpresa per i passanti e gli automobilisti si sono trovati di fronte al celebre cantante Ligabue che ha improvvisato un breve concerto. Proprio così.

“Siete qui per questo motivo, per festeggiare in anticipo la festa che faremo l’anno prossimo, perché l’anno prossimo, il 21 di giugno, ci vediamo a Campovolo”. L’annuncio è dello stesso Ligabue che, a sorpresa, ha improvvisato domenica un mini concerto all’Autogrill di Fiorenzuola per comunicare la grande sorpresa.

“Saranno i 20 dal primo Campovolo e i 30 anni da ‘Buon Compleanno Elvis’ e da ‘Certe Notti’”, ha detto Ligabue, che stasera a Correggio ha fatto la ‘prova generale’ del tour in partenza martedì 1 ottobre proprio dal Teatro Asoli della sua città. Per annunciarlo, il rocker ha eseguito ‘I ragazzi sono in giro’ e ‘Certe Notti’, facendo impazzire il gruppo di fan accorso sotto l’Autogrill.