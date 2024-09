Ciclismo – Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) d’argento a San Daniele del Friuli

Uno stato di forma brillante mostrato in maglia azzurra ai Mondiali e confermato in casacca societaria nella gara Open in Friuli. Dopo la prova iridata a Zurigo, Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) brilla anche oggi a San Daniele del Friuli cogliendo il settimo posto assoluto (in gara anche le Elite) e salendo sul secondo gradino del podio della propria categoria, le Donne Juniores. Il risultato dell’anagnina classe 2006 si somma al quinto posto di categoria della compagna di squadra reggiana (e coetanea) Linda Ferrari.

Ordine d’arrivo Donne Open San Daniele Del Friuli

1° Monica Trinca Colonel (Bepink – Bongioanni) 106,900 chilometri in 2 ore e 52 minuti, media 37,291

2° Elisa Valtulini (Bepink – Bongioanni) a 2 minuti e 11 secondi

3° Elisa De Vallier (Top Girls-Fassa Bortolo) a 2 minuti e 12 secondi

4° Giada Silo (Breganze Millenium)

5° Hanna Tserakh (Bielorussia, BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) a 2 minuti e 16 secondi

6° Serena Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano)

7° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 2 minuti e 18 secondi

8° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera) a 2 minuti e 22 secondi

9° Virginia Bortoli (Top Girls-Fassa Bortolo) a 2 minuti e 30 secondi

10° Vittoria Grassi (Bepink – Bongioanni) a 2 minuti e 39 secondi.

Classifica Donne Juniores San Daniele Del Friuli

1° Giada Silo (Breganze Millenium) 106,900 chilometri in 2 ore 54 minuti e 12 secondi, media 36,820

2° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 6 secondi

3° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera) a 10 secondi

4° Martina Montagner (Conscio Pedale Del Sile) a 27 secondi

5° Linda Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

6° Irene Laudi (Petrucci Gauss Cycling Team)

7° Lucia Brillante Romeo (Team Biesse Carrera)

8° Emma Gottoli (Team Wilier Chiara Pierobon)

9° Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera)

10° Althea Benetton (Breganze Millenium).