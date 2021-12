Il medico e artista Lino Budano e la moglie morti per Covid a un mese di distanza l’uno dall’altra, erano entrambi vaccinati

Un noto medico piacentino è morto per le conseguenze del Covid a qualche settimana dalla moglie, assieme alla quale era ricoverato al Polichirurgico di Piacenza. Entrambi erano regolarmente vaccinati.

Lino Budano, 69 anni, era stato ricoverato in ospedale assieme alla moglie Tamara dopo che in entrambi il coronavirus si era manifestato in modo molto aggressivo. Qualche settimana fa la donna si è aggravata ed è morta. Successivamente anche le condizioni del marito (con problemi cardiaci pregressi) sono andate progressivamente peggiorando fino al decesso.

Budano era noto, oltre che per la professione di medico di Medicina Generale, anche per la sua attività di artista. La coppia lascia una figlia, Veronica.