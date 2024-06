Lo scrittore Andrea Vitali a Travo per le Serate Letterarie Giana Agnuissola giovedì 27 giugno per presentare il suo ultimo libro – AUDIO

Lo scrittore Andrea Vitali, sarà ospite del programma delle Serate Letterarie Giana Anguissola a Travo. Giovedì 27 giugno alle ore 21.15 sarà per la prima volta in Val Trebbia per presentare il suo ultimo romanzo:”Sua maestà perde un pezzo”(Garzanti 2023), ultimo romanzo sulle indagini del Maresciallo Ernesto Maccabò in dialogo con Chiara Persico. L’evento si svolgerà nella piazzetta dell’asilo proprio sotto la torre del castello che per anni fu dimora di Giana Anguissola. Gli eventi in programma proseguiranno per chiudere il 7 settembre, quando la rassegna si chiuderà con la premiazione dei vincitori della XV edizione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola.

Andrea Vitali più medico o scrittore?

“Difficile dirlo, sicuramente entrambe le cose – spiega lo scrittore Andrea Vitali – visto che sono andate in parallelo per anni e anni la divisione dei ruoli è abbastanza difficile. Attualmente più scrittore visto che ho raggiunto l’età pensionabile il tempo ora è dedicato completamente all lettura e alla scrittura”.

Andrea Vitali, come nasce la passione per la scrittura

“Non so spiegare come sia nata questa passione, questo talento – ancora Vitali – è una cosa innata, si tratta di una tentazione diventata passione maturata in età estremamente giovanile e soprattutto alla fascinazione dei primi libri letti e dei primi insegnamenti ricevuti a scuola, sviluppatasi prima addirittura che io diventassi medico di professione. L’unica certezza che ho che non so spiegare come ma per fortuna questa passione è nata”.

Il Maresciallo Maccadò

“Per il Maresciallo Maccadò non mi ispiro ad una persona in particolare – racconta Andrea Vitali – mi ispiro soprattutto alla figura al topos del Maresciallo pari ad altri personaggi come il Sindaco, il Podestà, il Prevosto, il Farmacista il Medico del luogo. Sono in realtà tutte quelle piccole figure che fanno parte di una commedia umana all’interno di un piccolo luogo dove io vivo e che è diventato il teatro del mio immaginario. Quindi il Maresciallo nonostante il ruolo importante, non è il protagoista principale, non soverchia con la sua presenza le altre figure fa la sua parte decisa e importante ma poi lascia sempre lo spazio agli altri protagonisti delle storie”.

Andrea Vitali, l’ultimo Libro

“E’ una storia che parte da un fatto realmente accaduto – anticipa Vitali – nell’aprile del 1930 legato ad una gita in battello organizzata dai panettieri di Come, Erba e Cantù che secondo le direttive del regime per festeggiare il Natale di Roma e la festa del lavoro sono partiti da Como per raggiungere Bellano. Una gita che dai racconti della cronaca dei giornali dell’epoca andò benissimo, nella storia va malissimo perché il mio impegno è stato quello di rovinare la gita e di conseguenza la giornata dei panificatori e di coloro che in loco avevano predisposto una grande accoglienza per questi visitatori”.

Il sogno dello scrittore

“Il mio sogno nel cassetto – racconta Vitali – è quello di poter avere continuamente la possibilità di raccontare delle storie e debbo dire che in questo caso sono abbastanza fortunato non mi mancano gli spunti, e se anche il cassetto si è un po svuotato negli ultimi anni evidentemente sta tornando a riempirsi perché ci sono sempre delle sorprese quando racconti una storia. Per sorprese intendo personaggi appena accennati che assumono sempre più importanza arrivando ad essere protagonisti, mi è capitato in quest’ultimo anno con uno di questi che compaiono in più di un racconto ovvero il Maestro Fiorentino Crispini sempre più protagonista di alcune storie che lo riguardano”.

Informazioni

Lo scrittore Andrea Vitali sarà ospite della Serate Letterarie Giana Anguissola giovedì 27 giugno alle ore 21,15 l’evento si svolgerà nella piazzetta dell’asilo proprio sotto la torre del castello che per anni fu dimora di Giana Anguissola. L’autore sarà a colloquio con Chiara Persico e presenterà la sua ultima opera: ”Sua maestà perde un pezzo”(Garzanti 2023).