Maltempo, oltre venti interventi dei vigili del fuoco in poche ore. La piena dell’Arda per ora non causa danni

Dalla mattina di oggi 25 giugno, alla luce del quadro peggiorativo che ha interessato l’allerta meteo diramata per la giornata odierna, successivamente elevata da gialla a rossa per criticità idraulica fino alle ore 24, è stato attivato in Prefettura, presieduto dal Prefetto Paolo Ponta, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), alla presenza di tutte le componenti del sistema di Protezione Civile (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Provincia, Enti Locali, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Coordinamento dei Volontari, AIPO, Enti gestori delle Dighe, Gestori del servizio elettrico).

In particolare viene costantemente monitorato il bacino dell’Arda alla luce dello sfioro della Diga di Mignano, rispetto al quale tuttavia il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha comunicato la graduale diminuzione della portata dei rilasci: dai 50 m3/s di questa mattina ai 29 m3/s attuali, in ulteriore diminuzione.

Allo stato il passaggio della piena del fiume Arda non ha creato criticità nei comuni di Fiorenzuola d’Arda e Cortemaggiore, in serata interesserà il comune di Villanova sull’Arda.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza ha effettuato circa 20 interventi che hanno riguardato soprattutto la frazione di Carmiano nel Comune di Vigolzone e il Comune di Bettola.

Nel Comune di Gropparello si è resa necessaria la chiusura di alcune arterie stradali comunali a causa di cedimenti franosi che non hanno però provocato situazioni di isolamento in considerazione della presenza di viabilità alternativa.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, costantemente operativo, avrà un nuovo momento di aggiornamento e valutazione della situazione alle ore 20.