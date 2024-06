Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 30 giugno 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 30 giugno 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 24 giugno

Alle ore 17.30, presso lo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi, si tiene l’inaugurazione della mostra di fotografie storiche “Proteggo la protesta”, organizzata da Amnesty International per ricordare i diritti acquisiti grazie alle grandi manifestazioni del passato.

Cinema sotto le Stelle all’ex Caserma Cantore.

Martedì 25 giugno

Alle ore 21.30 prosegue l’edizione 2024 del Festival di Teatro Antico di Veleia con lo spettacolo di Marco Baliani “Quando gli Dei erano tanti”.

Cinema sotto le Stelle all’ex Caserma Cantore.

In occasione del centenario della nascita di Bud Powell alle ore 18.30 il Conservatorio Nicolini rende omaggio al grande pianista e compositore statunitense con un concerto nel Salone dell’università musicale di via Santa Franca.

Mercoledì 26 giugno

Cinema sotto le Stelle all’ex Caserma Cantore.

Nuovo appuntamento culturale per la terza età con la visita guidata al Museo Kronos della Cattedrale.

Giovedì 27 giugno

Cinema sotto le Stelle all’ex Caserma Cantore.

Ape in Biblio: alle ore 18 Degustazione Letteraria e Aperitivo Biblioteca Passerini Landi Cortile Grande. Ospite Gaja Cerroni.

A causa del persistente maltempo, il concerto del Val Tidone Festival di Silvia Mezzanotte (Sarmato, Piazza Roma – sotto le mura del Castello) è rinviato a giovedì 27 giugno, sempre con inizio alle ore 21.15.

Venerdì 28 maggio

Piacenza Summer Cult 2024 a Palazzo Farnese.

Cinema sotto le Stelle all’ex Caserma Cantore.

XNL Piacenza, apertura prolungata e performance di Miranda Secondari alle ore 18 30.

Festa dello Striccio a Rivergaro.

Dopo la presentazione al Senato della scorsa settimana, il film Seventyfive BPM arriva a Sarmato e, per la prima volta, nella nuova versione 2024.

L’appuntamento con ingresso libero, su invito del Comune e della sezione AIDO di Sarmato, è per alle ore 21.00 presso l’area Verde Luna, con la presenza del Sindaco del comune, di parte della troupe del film e dei rappresentanti di AIDO.

Galleria d’Arte Ricci Oddi: alle ore 21:00 visita guidata dalla direttrice.

Sabato 29 giugno

Suor Angelica, in scena l’opera lirica alla Basilica di Sant’Antonino.

Cinema sotto le Stelle all’ex Caserma Cantore.

Piacenza Summer Cult 2024 a Palazzo Farnese.

Festa dello Striccio a Rivergaro.

Palio delle Contrade a Bobbio.

Alle ore 17 sarà presentato presso la biblioteca del Comune di Piacenza, nel sontuoso Salone Monumentale il libro IL VINO DIPINTO.

Val Tidone Lentamente: l’appuntamento si svolge tra Pianello Val Tidone e Borgo Mulino Lentino (PC) unitamente al laboratorio esperienziale di degustazione di piatti della tradizione antica. Ritrovo alle 16:45 al MAVT a Pianello Val Tidone in Piazza Dal Verme e partenza ore 17:15.

Domenica 30 giugno

Mercanti di Qualità a Ferriere.

Festa dello Striccio a Rivergaro.

Tour de la ville. Aspettando il Tour, percorso guidato con partenza dalle ore 9.30 dal cortile di Palazzo Farnese.

Palio delle Contrade a Bobbio.

Appuntamenti

Cinema sotto le stelle 2024, la XXI edizione all’ex Caserma Cantore: proiezioni fino all’11 settembre.

XNL Arte, le attività del 2024.

Musiche Nuove a Piacenza eventi fino al 13 settembre 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Ciclo di esposizioni Sul Guardare a XNL Arte, visite guidate fino al 30 giugno.

“Val Tidone Lentamente” 2024.

“POLIedrica – Incroci di note”, eventi fino al 25 giugno.

“A tu per tu”, gli allenatori significativi per la storia del Piacenza Calcio intervistati da Andrea Amorini. Alla Polisportiva Lyons Quarto fino al 28 giugno.

Durante i “Venerdì Piacentini”, in tutte e cinque le serate in programma (21, 28 Giugno, 5, 12, 19

Luglio) sarà attiva la salita “veloce” alla cupola con affaccio su piazza Duomo e sulla città, con

partenza e arrivo direttamente in Cattedrale (salita versione breve, durata poco meno di 30 min,

con salita e discesa dalla medesima scala). Orari salite: 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30.

Mostre

Sezione Arte di XNL Piacenza, due nuovi capitoli del ciclo espositivo Sul Guardare. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 giugno.

Il Palazzo del Podestà di Castell’Arquato fino al 28 luglio ospita la mostra antologica dedicata ad Albino Vescovi, artista, architetto e designer.

Fino al 19 luglio presso lo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi, si tiene la mostra di fotografie storiche “Proteggo la protesta”.

A Rivergaro fino al 7 luglio si può visitare SHAPES, una mostra dove ogni artista cerca di trovare il proprio personale e diversificato dialogo artistico.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

Teatro Danza 2024.

Al Teatro Duse di Cortemaggiore “oMaggio al teatro”.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.