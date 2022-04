Luce Diffusa, alla Chiesa di San Rocco il 10 aprile esibizione dello storico Coro Cremonese

Domenica 10 aprile alle ore 18.30 presso la chiesa di San Rocco, lo storico Coro Cremonese, diretto da Patrizia Bernelich, presenterà due capolavori del repertorio sacro, particolare l’uno per la delicata e struggente emozione suscitata dalla scrittura modale di G. Faure’, l’altro per la luce emanata dallo stile classico di F. Schubert. Parliamo del Requiem op. 48 in Re min. di G. Faure’ per Soli e Coro e del Magnificat D486 in Do magg. di F. Schubert per Soli e Coro.

A corollario della meditazione pasquale

W. A Mozart:

Ave verum corpus k618 coro

W. A. Mozart:

da “Vespri Solenni del Confessore” k339

Laudate Dominum sop. e coro

Coro lirico Ponchielli – Vertova di Cremona

Solisti

Sop.: Nan Zheng Bonfanti

M.sop.: Guo Manting

Ten.: Pietro Brunetto

Bar.: Mauro Bonfanti

Organo: Federico Perotti

Direttore: Patrizia Bernelich

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sarà obbligatorio possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto cioè con la vaccinazione completa o la guarigione dal Covid) e indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2.