Auto si ribalta tra Podenzano e Grazzano, illeso il conducente

11 Ottobre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Attimi di paura nella serata di giovedì 10 ottobre lungo la Statale 654, tra Podenzano e Grazzano Visconti, dove un Mitsubishi Pajero si è improvvisamente ribaltato dopo aver urtato le ringhiere del marciapiede.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe sbandato per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro la recinzione laterale della carreggiata e terminando la corsa a ruote all’aria. Il conducente, per fortuna illeso, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, i carabinieri di Pontedellolio e i sanitari del 118, giunti con l’auto infermieristica e un’ambulanza della Croce Rossa di Podenzano. Presenti anche due pattuglie di Metronotte Piacenza per la messa in sicurezza dell’area e la gestione del traffico.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank