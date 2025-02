Malore in culla, grave un bimbo di due mesi a San Rocco: trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza

Malore in culla, grave un bimbo di due mesi. I fatti sono accaduti a San Rocco al Porto (Lodi) ieri pomeriggio. La madre si trovava in casa con il figlioletto, adagiato all’interno della sua culla.

A un certo punto ha chiamato i soccorsi: ha raccontato di averlo sorvegliato per tutto il tempo, di non averlo mai lasciato per conto suo se non per pochissime frazioni di tempo.

Improvvisamente, però, si sarebbe accorta che il piccolo non si muoveva e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Hanno provato ad attivare l’eliambulanza per Milano ma il forte vento di ieri ha impedito il volo.

A quel punto i medici hanno disposto il trasporto all’ospedale di Piacenza. Le condizioni del piccolo sono gravi.