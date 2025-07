Manifesti “Scuole libere da gender”, Arcigay: “Sono anti-LGBT, rimuoverli subito” – AUDIO

“Arcigay Lambda Piacenza chiede la rimozione immediata dei cartelloni anti-LGBT comparsi in città e promossi da “Pro Vita & Famiglia Onlus”. Sono messaggi che mistificano la realtà, alimentano stigma e pregiudizi, e mettono a rischio la serenità e la sicurezza dei giovani“.

Il riferimento è ad alcuni manifesti comparsi in città. Manifesti che riportano messaggi come: “Oggi a scuola un attivista LGBT ha spiegato come cambiare sesso”, citazione attribuita a un ragazzino di 13 anni. Lo slogan della campagna é “Scuole libere da gender”. Una campagna che si inserisce all’interno di una raccolta firme, come si evince sempre dai manifesti stessi.

“La sessualità e l’affettività si insegnano con rispetto, empatia e basi scientifiche, non con ideologie allarmistiche. Siamo al fianco di chi ogni giorno lavora per una scuola libera, inclusiva e informata“.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy