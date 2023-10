Manovre pediatriche salvavita, il 6 e 7 ottobre. La prevenzione fa il tutto esaurito

Manovre pediatriche salvavita, i corsi a palazzo Farnese e Palazzo Gotico sono ai nastri di partenza. Sono sempre più vicini gli appuntamenti per la due giorni dedicata alla consapevolezza e alla divulgazione in merito a quelle che sono le manovre salvavita pediatriche.

Manovre pediatriche salvavita doppio appuntamento

Il duplice appuntamento, promosso da ReLife Association e Squicciarini Rescue International Training Center, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il patrocinio di numerose istituzioni, porterà a Piacenza formatori provenienti da tutta Italia, nel contesto degli edifici storici più rappresentativi della città.

Manovre pediatriche salvavita venerdì 6 ottobre

Venerdì 6 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, sarà la Cappella Ducale di Palazzo Farnese a ospitare l‘evento certificativo accreditato dal 118 dell’Emilia Romagna, riservato al personale scolastico di sostegno e dei servizi scolastici educativi, nonché ai genitori di bambini cardiopatici: si tratta del corso BLSD per il supporto alle funzioni vitali con defibrillazione e manovre di disostruzione per il soccorso a bambini e adulti. Nel corso dell’evento, che sarà aperto dai saluti dell’assessore alla Cultura Christian Fiazza, sarà approfondito anche il tema del taglio, manipolazione e somministrazione di alimenti pericolosi per i più piccoli, in conformità con le nuove linee guida del Ministero della Salute.

Sabato 7 ottobre tutto esaurito

Iscrizioni esaurite per l’incontro aperto al pubblico in calendario sabato 7, dalle 9 alle 11.30, a Palazzo Gotico, dove sono attese circa 400 persone per il corso incentrato sulle manovre di rianimazione e disostruzione pediatrica, secondo le nuove linee di indirizzo ministeriali per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica. A portare il saluto del Comune di Piacenza sarà, nell’occasione, l’assessora ai Servizi Sociali e alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi.