Relife 2020 Association, due giorni di formazione sulle manovre salvavita pediatriche – Audio

Relife 2020 Association, due giorni di formazione sulle manovre salvavita pediatriche.

Relife 2020 Association propone due giorni di formazione sulle manovra salvavita pediatriche, in calendario venerdì 6 e sabato 7 ottobre tra Palazzo Farnese e Palazzo Gotico.

A illustrare il programma dell’iniziativa, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessora alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi, sono intervenuti la sindaca di Rottofreno Paola Galvani, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito Giorgia Marchetti e Fiorenzo Zani, referenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale rispettivamente per Inclusione e disabilità e per Educazione e benessere, la Presidente di Progetto Vita Daniela Aschieri, il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Piacenza Mauro Gandolfini, Cristina Bolzoni direttrice di Relife 2020 Association che realizza l’evento in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il medico Marco Squicciarini, coordinatore delle attività di formazione BLSD del Ministero della Salute nonché direttore sanitario della manifestazione.

Erano inoltre presenti, Marco Boledi amministratore unico di Esi – Engineering & Services Italy main sponsor dell’evento e Simone Madia, Ceo di Emd112 sponsor tecnico della due giorni di formazione.

Relife 2020 association di cosa si occupa

“ Relife 2020 si occupa di manovre salvavita – spiega Cristina Bolzoni Direttore e Istruttore del centro di formazione di manovre salvavita Relife 2020 – ci basiamo soprattutto sul pediatrico da tanti anni, ancora prima della nascita della nostra associazione ci occupiamo di disostruzione dal punto di vista pediatrico. Dal 2021 anche grazie all’aiuto del dottor Marco Squicciarini che è il nostro ITC di riferimento, siamo diventati un centro di formazione di manovre di rianimazione cardiopomonare”.

Intervista a Cristina Bolzoni Direttore Formatore Relife 2020

Relife 2020 association corso blsd

“Venerdì 6 ottobre dalle ore 14,30 alle 19,30 – anticipa Cristina Bolzoni – abbiamo organizzato il corso di manovre di rianimazione cardio polmonare con utilizzo di defibrillatore su lattante, bambino e adulto, comprese manovre di disostruzione e li offriamo alle insegnanti di sostegnoche sono quelle più a rischio, agli operatori scolastici di sostegno e ai genitori di bambini cardiopatici. Grazie alla collaborazione con il reparto di pediatria dell‘Ospedale di Piacenza. Si tratta di un evento certificato 118 Regionale Emilia Romagna. Abbiamo in prevsione la partecipazione di un centinaio di insegnanti ed operatori a cui diamo questa certificazione a titolo gratuito”.

Relife 2020 association disostruzione e rianimazione pediatriche

“ Sabato 7 settembre il grande evento della disostruzione – ancora Bolzoni – sono previste almeno 2 sessioni una alle ore 9 e l’altra a mezzogiorno a cui prevediamo la partecipazione di quattrocento persone a sessione. In queste insegnamo sia dal punto di vista teorico che pratico la disostruzione su bambini e lattanti, menzioniamo quelle che sono le linee guida del Ministero della Salute che riguarda il taglio dei cibi quindi faremo anche prevenzione e poi la parte pratica. L’appuntamento è aperto a tutta la popolazione fino ad esaurimento posti. Per coloro che non riusciranno ad accedere ricordiamo in programma un appuntamento a San Nicolò nel Comune di Rottofreno e ci sono richieste anche da altri comuni del piacentino. Il calendario con date e località dove si svolgeranno le lezioni gratuite sarà aggiornato sul sito relife2020.

Informazioni

Per partecipare è necessario prenotarsi. “Si può fare – indica Bolzoni – attraverso il sito e le pagine social dove si trova la locandina degli eventi con il QR code che porterà l’interessato direttamente al form di iscrizione”. Gli appuntamenti sono Venerdi 6 ottobre dalle 14,30 alle 19,30 con il Corso BLSD presso palazzo Farnese nella Cappella Ducale e sabato 7 ottobre alle ore 9 e alle 12 Nel Salone Monumentale di palazzo Gotico in Piazza Cavalli il corso di Manovre di disostruzione e rianimazione Pediatriche.