Punti di vista: “E se fosse il 3-5-2 il modulo adatto?”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Tritium – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Vittoria ma con una prestazione che rappresenta un passo indietro rispetto alla trasferta di Caravaggio. C’era troppa differenza di organico per non vincere la partita, ma la tranquillità è arrivata solamente nei minuti di recupero. In mezzo un Piacenza che crea, sbaglia molto e non dà mai la sensazione di grande solidità difensiva.

Dopo sei gare, di cui quattro vinte e due perse, è il momento di fare una valutazione più complessiva. Credo che il 3-5-2 sia il modulo giusto per aiutare la squadra ad avere una maggiore solidità difensiva e una miglior posizione a D’Agostino. Che ne pensa Maccarone?

