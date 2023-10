Marco Bianchi a Roveleto di Cadeo per presentare: “Il Giorno Più Buono” – AUDIO

Marco Bianchi sarà a Roveleto di Cadeo per presentare il suo ultimo libro Il giorno più buono, cucina e scienza per il nostro benessere quotidiano. Marco è tecnico di ricerca biochimica e divulgatore scientifico che ama cucinare ricette sane e gustose. Ha condotto diverse trasmissioni in televisione e scritto diversi libri dedicati all’importanza del mangiare bene e sano.

Venerdì 6 ottobre presso il teatro del Centro Parrocchiale di Roveleto di Cadeo alle ore 21, l’autore ci guiderà in una splendida avventura insegnandoci a scegliere e cucinare i piatti ideali per ogni momento della giornata dalla colazione alla cena, passando per lo spuntino, il pranzo o la merenda.

Marco Bianchi e la sua passione per la cucina

“La mia passione per la cucina – racconta Marco Bianchi – è nata in casa osservando mio nonno, perchè era lui il cuoco di famiglia, questa mia curiosità infatti l’ho alimentata ed é così diventata qualcosa di ludico, poi una passione si è poi trasformata in un lavoro”.

Audio intervista a Marco bianchi

Marco Bianchi in natura troviamo tutto quello di cui il corpo ha bisogno

“Ogni giorno dal cibo e dalla tavola possiamo fare prevenzione a trecentosessanta gradi – speiga Marco Bianchi – inoltre possiamo combattere le patologie cronico degenerative prevenendo per esempio i tumori le malattie cardiovascolari, in modo specifico questo lo fa il mondo vegetale purchè poi venga accorpato in un certo modo. Bisogna voler bene al cibo e lui ne vorrà a noi”.

Miti da sfatare

“Sicuramente pasta a tutte le ore del giorno – indica Bianchi – carboidrati si la sera soprattutto contenendo triptofano, ci aiutano a riposare meglio, si digeriscono più velocemente e ci sentiremo meno appesantiti. Parlando invece del caffè, spesso sentiamo dire che il caffè fa male, è una bevanda protettiva nei confronti del melanoma, del tumore al colon retto le nostre 4 o 5 tazzine di caffè non zuccherato sono ben accette”.

Il Giorno più Buono cucina e scienza per il nostro benessere quotidiano

“Sono 70 ricette, si parla ovviamente della giornata ideale – anticipa Marco Bianchi – di quella che dovremo vivere tutti con il giusto menù a tavola. L’idea è stata quella di creare un libro per prendere per mano il lettore per condurlo in questa giornata ideale tra ricette e scelte intelligenti ed una scelta di vita che sia rispettoso della macchina umana”.

Marco Bianchi e la sua ricetta preferita

“Ne ho decisamente diverse ma vista la stagione – confessa Marco Bianchi– anche se li mangio anche in estate sono i pizzoccheri, magari cucinati un po a modo mio”.

Informazioni

“Venerdi 6 ottobre a Roveleto di Cadeo sarà un incontr oanche gustoso anche perchè parliamo di cucina – anticipa Bianchi – parleremo di salute, di questo nuovo libro e lo faremo con i colori della nostra dieta meditarranea”. Venerdi 6 Ottobre ore 21, Teatro del Centro Parroccchiale di Roveleto di Cadeo