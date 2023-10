Franco Fracassi scrittore e giornalista presenta il libro Welcome to 1984 a Piacenza -AUDIO

Franco Fracassi scrittore e giornalista, sarà a Piacenza venerdì 6 ottobre alla presentazione del libro di cui è coautore con Carmen Tortora Welcome to 1984. Sarà l’occasione per confrontarci su un tema spinoso e preoccupante come la tecnocrazia 2.0, di città intelligenti per trovare spunti di riflessione guardando al futuro che è già presente.

Franco Fracassi Welcome to 1984

“Il libro parla delle città intelligenti – anticipa Lo scrittore e giornalista Franco Fracassi – e del mondo che si raccoglie intorno a questo concetto che è molto più ampio di quello che realmente ci viene fatto conoscere, ovvero di città che sono gestite da video sorveglianza e che hanno ampi spazi con zone a traffico limitato”.

“La cosa è molto più complessa – continua l’autore – nel libro raccontiamo di come non possano esistere città intelligenti senza case intelligenti, un mondo in cui ci sono regole molto strette da seguire in cui anche la giustizia diventa essa stessa strana, rispetto a quella a cui siamo abituati. Una giustizia predittiva in cui si cerca di stabilire quali reati futuri potranno commettere le persone e quindi contrastarli preventivamente”.

“Un mondo in cui anche se non ci si trova in città, ma in campagna si è coinvolti in una situazione analoga, grazie alla rete elettrica che si chiama smart greed che è totalmente controllata digitalmente da remoto attraverso la quale si può decidere se isolare o coinvolgere nella vita sociale singole persone, famiglie o interi quartieri. Si narra di un mondo che appere bello e patinato ma è una gabbia in stile medioevale“.

Audio intervista con Franco Fracassi

Come Difendersi?

“Non accettando la situazione come necessariamente positiva – dice Franco Fracassi – se siamo arrivati a questo punto è solo per merito nostro, siamo noi che abbiamo accettato tutto quello che ci è stato proposto stupidamente in cambio delle comodità. Dobbiamo smettere di assecondare, finché noi continueremo a vedere una buona luce tutto quello che ci è stato raccontato e proposto il percorso delle città intelligenti continuerà, è tutto nelle nostre mani”.

Franco Fracassi Intelligenza Artificiale

“L‘intelligenza artificiale – indica Fracassi – è al centro di questo sistema, un meccanismo completamente automatizzato, gestito dagli essere umani solo alla fonte, ovvero a quel momento in cui si stabiliscono i principi in linea di massima dopodiché sarà l’intelligenza artificiale a gestire stabilendo punizioni o premi che potrebbe ricevere qualcuno che si trova all’interno delle città intelligenti. L’AI è al centro di tutto il progetto.

Franco Fracassi una bella occasione di confronto

“Una bella occasione di confronto, partendo dal principio che i libri si leggono – anticipa Fracassi – parleremo in maniera più ampia e approfondita di cosa sono le città intelligenti, questa sorta di gabbie all’interno delle quali stiamo già entrando. La cosa bella di quando ci si vede di persona è anche l’opportunità di poter dialogare credo sia la parte più importante del nostro incontro”.

Informazioni

Franco Fracassi presenta Welcome to 1984 libro di cui è coautore con Carmen Tortora, appuntamento Venerdì 6 ottobre alle ore 18 presso lo Spazio Kairòs, Piazzetta s. Savino 29 ingresso a offerta libera. Informazioni e prenotazioni 3387588469