Cooperativa San Martino, opportunità di lavoro anche nel 2023. Rebecchi: “Selezioniamo possibili candidati in posizioni diverse” – AUDIO

Cooperativa San Martino, opportunità di lavoro anche nel 2023. Ne ha parlato a Radio Sound Paolo Rebecchi il Direttore Generale della realtà piacentina che punta sull’offerta di servizi e capitale umano contando oggi su oltre 1500 tra soci e collaboratori, ricerca personale di varie tipologie.

Il presente ci permette di inserire nuove figure all’interno delle nostre attività che hanno un ventaglio molto ampio di servizi che forniamo ai nostri clienti. Una delle esigenze che abbiamo oggi è quella di selezionare possibili candidati in posizioni diverse. In particolare credo che questo possa essere di buon auspicio anche per l’inizio del nuovo anno.

Quali sono le prospettive per il 2023?

Sarà un anno ricco di sfide. Per le attività che gestiamo c’è un’influenza anche del contesto globale, lavorando pure con dei gruppi che operano in settori internazionali, per cui ci auguriamo che questa crisi economica possa ridimensionarsi. Inoltre ci auguriamo anche che l’aspetto del conflitto in Ucraina possa, soprattutto da un punto di vista umano, rientrare. La sfida rimane quella di poter essere sostenibili da un duplice punto di vista, quello ambientale e quello economico. Infatti riuscire a far quadrare bene i conti rimane una priorità elevata quando ci sono dei venti di crisi. L’obiettivo delle grandi aziende è dare continuità al lavoro e far sì che i soci lavoratori possano vivere in modo dignitoso.

Come reperire le informazioni su come presentare le domande di lavoro?

Dal nostro sito (https://coopsanmartino.it/) e poi riceviamo anche le domande nei nostri uffici a Piacenza in Via Don A.Carozza 30/a.

Cooperativa San Martino

Nata nel 1986 e fortemente radicata al territorio d’origine, Piacenza e tutta la sua provincia, la Cooperativa San Martino ha saputo portare avanti una politica di crescita che l’ha portata ad espandere i propri confini anche nel resto del Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

La Mission

Non solo soddisfare le esigenze dei clienti: l’impegno è quello di superare le loro aspettative. E’ grazie alla serietà e professionalità messa in campo che la realtà piacentina riesce a confermare da 35 anni partner affidabili e flessibili per le imprese. La sinergia con i clienti, unitamente alla valorizzazione del lavoro dei soci, rappresentano i pilastri su cui si basa la mission della cooperativa tesa alla crescita e al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.

I valori

Lavoro, casa, famiglia e comunità. Sono questi i valori che direzionano tutte le scelte e su cui si basa la crescita della cooperativa. Un impegno che San Martino ha voluto assumersi anche formalmente, definendo azioni specifiche tese a valorizzare e garantire il lavoro, dare risposta ai bisogni abitativi dei soci, garantire la sicurezza e la serenità delle famiglie, rafforzare il legame con la comunità e il territorio.